Miss France 2021 : qui est April Benayoum, Miss Provence 2020 ?

publié le 03/11/2020 à 15:30

April Benayoum vient de récupérer le titre de Lou Ruat et représentera fièrement la région Provence lors de la grande finale de la compétition Miss France cet hiver, le 12 décembre précisément au Puy du Fou en Vendée. La jeune femme de 21 ans, originaire de la commune d'Eguilles est étudiante en bachelor commerce et marketing.



"Choquée !" Voilà le premier mot que la jeune femme a confié à la presse en recevant son écharpe et son diadème de reine de beauté. "Je suis très heureuse, très fière... J'ai hâte que ça continue et que le processus s'enclenche enfin. J'ai hâte de découvrir tout l'univers de Miss France. Ce n'est pas du tout la même chose que quand on le vit à la télévision, note l'étudiante face à la caméra de nos confrères du quotidien La Provence.

"D'habitude les Miss Provence ont trois mois pour se préparer mais là, c'est 15 jours ! Ca va être très chargé mais intense", précise la jeune femme qui doit composer elle aussi avec les perturbations liées à la pandémie du coronavirus.