publié le 19/12/2020 à 07:30

Elles sont 29 à concourir pour la couronne de Miss France 2021. La grande finale se déroulera le 19 décembre prochain au Puy du Fou, présentée pour la 27e fois consécutive par Jean-Pierre Foucault, qui sera accompagné de Sylvie Tellier.



"Je me réjouis de célébrer le centenaire de l’élection de Miss France dans un lieu unique, extraordinaire et que j’affectionne tout particulièrement. En cette année qui ne ressemble à aucune autre, quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour fêter un anniversaire et raconter aux Français la genèse du concours de Miss France", confie d'ailleurs Sylvie Tellier, Directrice Générale de l’Organisation Miss France.

Pour le centenaire du concours, le jury de cette édition 2021 sera entièrement composé d'anciennes Miss. Comme l'indique le comité Miss France dans son communiqué officiel, "issues de toutes les générations, les neuf jurées auront pour mission d’aider les Français à départager les 29 candidates au titre de Miss France 2021".