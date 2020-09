Miss France 2021 : qui est Lara Lourenço, Miss Île-de-France 2020 ?

publié le 22/09/2020 à 14:20

Lara Lourenço portera fièrement l'écharpe de la région Île-de-France lors de la finale du concours Miss France en décembre prochain. La jeune femme de 18 ans a été élue ce samedi 19 septembre 2020 à Dammarie-les-Lys. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés, Lara Lourenço est étudiante en BTS commerce international option luxe. Elle a été poussée à se présenter au concours par sa mère et elle a été saisie par l'émotion à l'annonce de sa victoire.

"Hier fut une soirée magnifique et incroyablement surprenante, mon rêve de petite fille est devenu réalité grâce à vous !, a écrit la jeune femme sur son compte Instagram. Je tiens à vous remercier plus que jamais de m’avoir permis de décrocher ce titre ! Les filles ! Hier soir on a toutes fini gagnantes ! On a tellement de chance de vivre une expérience aussi unique !"

Le concours Miss France 2021 aura lieu le samedi 12 décembre prochain dans le parc à thème du Puy du Fou qui accueillera une nouvelle fois le show, 12 ans après l'élection de Chloé Mortaud, Miss France 2009.