"La Casa de Papel", Partie 3 : on prend les mêmes et on recommence

publié le 19/07/2019 à 16:06

Avec La Casa de Papel, vous avez chanté Bella Ciao, retenu votre souffle, ri, voire pleuré. Deux ans après la Partie 2, l'équipe du Professeur (Álvaro Morte) qui a réalisé le braquage spectaculaire de la Maison Royale de la Monnaie d'Espagne, est enfin de retour sur Netflix le 19 juillet 2019.

"La Résistance", surnom de l'équipe du Professeur, profite maintenant de vacances bien méritées (et pleines de billets). Mais, la belle vie aux quatre coins du monde sera de courte durée. La police parvient à retrouver le couple Rio (Miguel Herrán) et Tokyo (Úrsula Corberó) caché dans les Caraïbes. Si Tokyo arrive à s’échapper, Rio n'a pas cette chance. Désemparée, l’héroïne s'envole pour la Thaïlande où elle retrouve le Professeur. La nouvelle mission ? Sauver Rio en reformant l'équipe et réussir un nouveau braquage spectaculaire.



Du Panama à la Thaïlande en passant par Madrid et Florence, cette Partie 3 de La Casa de Papel gardent les mêmes ingrédients que les deux parties précédentes. Que valent les trois premiers épisodes que nous avons pu regarder ? Garantie sans spoilers.

Cocktail réussi entre tensions, amour et révélations

Sans trop en dire sur l'intrigue de cette partie 3, les ingrédients du succès des précédents épisodes sont les mêmes. Scènes très tendues avant les braquages qui vous feront augmenter votre rythme cardiaque, moments de détente dans des lieux paradisiaques, séquences où l'Amour est roi..

Tout y est comme avant, sauf que la situation n'est plus la même. Les braqueurs et les braqueuses ont réussi leurs coups et vivent la belle vie entre l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et comme dans l'épisode 1 de la partie 1 vous entendrez de nouveau : "Me llamo Tokyo", avant que le reste de l'intrigue de ne se déroule sous vos yeux. C'est donc Tokyo qui raconte de nouveau l'histoire de ce braquage hors-norme.

Cette fois-ci, il ne s'agit pas que d'argent. Il faut sauver Rio, retenu prisonnier par la police. Alors que le jeune homme subit les pires traitements, l'équipe suit le nouveau plan du Professeur. Sera-t-il aussi ingénieux que le précédent ? L'amour créera-t-il encore des imprévus ? Vous le devinerez assez vitre, mais vous n'arriverez pas à décrocher vos yeux de votre écran puisque le réalisateur a glissé de sacrées révélations sur le passé du Professeur.

De nouveaux personnages convaincants (et réussis)

"La Casa de Papel", Partie 3 sera diffusé le 19 juillet 2019 sur Netlix Crédit : Netflix

N'allez pas penser que tout est pareil dans la Partie 3 de La Casa de Papel. De nouveaux personnages font leur entrée. Les fans ont déjà eu un aperçu de Marseille (Luka Peros) et Bogota (Hovik Keuchkerian). Chacun a une compétence bien précise pour aider la Résistance à entrer dans la Banque d'Espagne, emporter le magot et localiser Rio. Mention spéciale pour L'Ingénieur (Tamara Arranz Ramos), lié à Berlin (Pedro Alonso) et au Professeur, mais dans le passé. Mention spéciale pour la nouvelle inspectrice Alicia Sierra (Najwa Nimri), prête à tout pour traquer la Résistance tout en essayant d'amadouer Rio, au bord de la crise de nerfs.



Quant à Raquel-Lisbonne (Itziar Ituño) et Monica-Stockholm (Esther Acebo), elles montrent, comme Nairobi et Tokyo, à quel point les femmes sont fortes dans la série. Lisbonne aide le Professeur à pirater tous les systèmes électroniques de Madrid, tandis que Stockhlom, contre l'avis sexiste de Denver, se retrouve sur le terrain, arme au poing. Deux héroïnes qui renouvellent l'univers des braqueurs et permettent à l'intrigue de rebondir au fur et à mesure que le compte à rebours diminue.



Retenez votre souffle puisque ce début de Partie 3 s'annonce prometteur pour les prochains épisodes. La recette du succès fonctionne toujours et les fans seront ravis de retrouver la bande du Professeur, toujours aussi attachante.