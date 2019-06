Il y a 50 ans, l’assassinat de Sharon Tate

et Emilien Vinee

publié le 10/06/2019 à 21:00



A la Une l’un des pires criminels américain, Charles Manson, gourou d’une secte de hippies illuminés qui vivait dans la vallée de la mort en Californie et qui avait commandité en quelques semaines, à l’été 1969, il y a 50 ans, les assassinats d’un certain nombre de personnalités du monde du spectacle et du cinéma, dont celui de l’actrice Sharon Tate, l’épouse du cinéaste Roman Polanski.



En exclusivité pour les auditeurs d’RTL, le journaliste-écrivain Eric Young nous livre les résultats de son enquête qu’il publie mercredi prochain aux éditions de l’Archipel.

Avec lui nous allons entrer dans les coulisses d’une enquête qui a failli ne jamais aboutir à cause de l’incompétence de certains policiers de Los Angeles et de la guerre des polices qui sévissait à l’époque en Californie



Il nous dira quel a été le véritable mobile de ces meurtres sauvages qui marquent la fin du phénomène hippy et du flower Power. Vous entendrez légalement les témoignages exceptionnels de deux des anciennes adeptes de la secte, qui ont raconté la fascination qu’elles avaient pour leur gourou...







Nos invités

Le journaliste-écrivain Eric Yung, auteur du livre « Charles Manson et l’assassinat de Sharon Tate » qui parait mercredi aux éditions de l’Archipel.