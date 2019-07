Katherine Langford, l'interprète de Hannah Baker, dans "13 Reasons Why"

publié le 17/07/2019 à 21:32

Au lendemain de l'annonce de Netflix sur 13 Reasons Why, certains fans montent au créneau. Le 16 juillet, le géant américain du streaming expliqué dans un communiqué officiel que la scène de suicide d'Hannah (Katherine Langford) a été "éditée".

Une séquence de trois minutes où Hannah, victime de harcèlement scolaire et viol pose une lame de rasoir sur son poignet. Puis, elle se tranche les veines. Sa mère trouve plus tard le corps sans vie de sa fille baignant dans son sang. Une scène choc pour de nombreux téléspectateurs et de nombreuses téléspectatrices à l'époque en 2017.

Netflix a finalement décidé de la couper en partie "sur les conseils d’experts médicaux, dont le Dr. Christine Moutier de la Fondation Américaine pour la Prévention du Suicide", explique le communiqué officiel du géant américain du streaming. Une décision qui ne plaît pas à tous les fans de 13 Reasons Why. Tous et toutes sont d'accord pour expliquer que supprimer la scène n'a pas de sens puisque la série parle sans tabou de suicide, harcèlement et viol.

#13reasonswhy ne glamourise pas le suicide. La série dépeint la réalité brutale du quotidien mouvementé d’une adolescente fragile psychologiquement, qui a une approche bovarienne du monde qui l’entoure. Des Hannah Baker ça existe en vrai et la censure n’est pas la solution! — Humørsyk (@Lattervekkende) 16 juillet 2019

C'est tellement bête d'avoir enlevé cette scène ! Si y'a bien un truc qui pourrait dissuader les gens de commettre l'irréparable c bien la réaction des deux parents qui la découvrent dans la baignoire#13ReasonsWhy pic.twitter.com/VF9HQtOGyB — Thooomas_ ¿¿ (@mat_ooo) 16 juillet 2019

"Nous pensons que cette modification aidera la série à faire le plus de bien possible pour la plupart des gens tout en atténuant les risques pour les jeunes spectateurs particulièrement vulnérables", poursuit Netflix dans son communiqué officiel. Ce qui ne convainc pas non plus les internautes. Certains auraient d'ailleurs préféré que Netflix supprime la scène de viol de la saison 2.



#13ReasonsWhy c'est rigolo, Netflix enlève la scène du suicide qui fait polémique, alors qu'il y a plein de scène de viol hyper hardcore qui elles restent, et qui n'ont pas fait autant polémique...Le viol est donc finalement plus admis qu'un suicide? et beh.. — Ad (@Adhling) 16 juillet 2019