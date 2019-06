publié le 20/06/2019 à 12:52

L'alcool est dangereux pour la santé. Mais en plus de votre foie, il peut aussi rendre votre porte-monnaie très malade. Russell Crowe en a fait les frais lors d'une soirée quelque peu arrosée chez Leonardo DiCaprio. Le colosse de Gladiator a raconté, lors d'une interview mercredi 20 juin 2019, avoir acheté à son cher ami un crâne de dinosaure pour la modique somme de 35.000 dollars, soit près de 31.000 euros.

"Je l'ai acheté pour mes enfants, et vous savez, il y avait pas mal de vodka au cœur de cette transaction et ça s'est passé dans la maison de Leonardo DiCaprio", a déclaré tout sourire Russell Crowe dans le show américain SiriusXM.

Le présentateur Howard Stern, interloqué par cette révélation, lui a alors demandé comment s'était déclenché cet achat compulsif. Tout simplement, le futur héros de Quentin Tarantino dans Once Upon A Time... In Hollywood voulait se débarrasser de ce fossile pour en acheter un autre. Russell Crowe, en ami compatissant, lui a simplement demandé : "Tu en veux combien ?". Et le voilà reparti, sa tête de Mosausaur sous le bras.

Si l'on en croit la mémoire de l'interprète de Robin des Bois, cette histoire, révélée aujourd'hui, date d'une dizaine d'années. En 2018, l'acteur avait organisé une grande vente aux enchères afin de payer son divorce appelée sobrement "Russell Crowe : l'Art du divorce". Le crâne avait ainsi été vendu quasiment le double de sa valeur, et sans une dose d'alcool.