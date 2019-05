Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie évoquent "Once Upon A Time... In Hollywood"

publié le 23/05/2019 à 10:47

25 ans jour pour jour après sa Palme d'Or pour Pulp Fiction, Quentin Tarantino est revenu mardi 21 mai, comme une tornade dans la compétition officielle du Festival de Cannes avec Once Upon A Time... In Hollywood, le 14 août en salles.



Pendant 2H40, le réalisateur nous plonge dans les coulisses de l'industrie du spectacle à la fin des années 60. Un portrait nostalgique et cruel d'un Hollywood en train de basculer après son âge d'or avec l'arrivée d'une nouvelle génération, des idoles comme Bruce Lee ou Steve McQueen. Et en fond, la tragédie Sharon Tate, l'épouse assassinée de Roman Polanski, l'hommage au western et aux acteurs de série B. Un régal pour quiconque aime le cinéma.

"On est sur le Hollywood de mes 6 ans, j'aimais tout, j'ai tout en mémoire, je rentrais dans le film comme dans le petit monde de mon enfance, qui est très différent du Hollywood des années 70 dans lequel j'ai débuté", explique Quentin Tarantino au micro de RTL.

Un sentiment partagé par les acteurs du films comme Brad Pitt - qui joue un cascadeur homme à tout faire - et Margot Robbie, dans le rôle de Sharon Tate : "Il n'y a pas un plateau qui ressemble à celui de Quentin Tarantino [...] Il n’interrompra jamais une bonne histoire pour aller tourner", s'amuse Brad Pitt au micro de RTL. Margot Robbie (Suicide Squad) se souvient, elle, d'un détail particulier sur le tournage : "Il diffuse la musique du film quand il tourne, ça nous a transporté dans une différente époque."

Pour Leonardo DiCaprio, les retours dans le passé sont quasiment une habitude : Titanic, Gatsby, ou récemment The Revenant... "Je suis nostalgique en général, les années 60 n'est pas clairement l'âge d'or du cinéma hollywoodien, mais tous mes réalisateurs préférés ont commencé à ce moment [...] C'est une époque pivot, tout le pays en a été bouleversé", détaille l'acteur américain.