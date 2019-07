publié le 30/07/2019 à 12:53

Grosse frayeur pour les fans d’Orange Is the New Black et sueurs froides pour Netflix France. Dans la soirée du 30 juillet 2019, les 13 épisodes de la saison 7 du show ont disparu pendant quelques heures du catalogue Netflix.

Un bug dont on ignore encore les raisons et qui a plongé les fans de la série dans un profond désarroi, alors que la saison 7 d'Orange Is the New Black est disponible depuis le 26 juillet 2019. Sur Twitter, les internautes ont alors interpellé le compte officiel de Netflix France à grands renforts de gifs où Piper Chapman (Taylor Schilling), l’héroïne de la série, pleure à chaudes larmes. D'autres n'ont pas hésité à partager leur colère ou à prendre la situation avec philosophie.

Le community manager de Netflix, comme d'habitude, a répondu avec humour et bienveillance aux fans. Mieux encore, pour surfer sur le thème d'Orange is The New Black, il a expliqué que "la saison 7 est en cavale".

Oui, la saison 7 de OITNB est en cavale.



Promis, on fait le maximum pour la ramener au bercail. — Netflix France (@NetflixFR) July 29, 2019

Au final, les fans auront dû patienter plus de deux heures avant que les 13 épisodes de la saison 7 réapparaissent vers minuit.

Fin de cavale pour la saison 7 de Orange is the New Black, les épisodes ont été retrouvés.



Merci de ta patience, et bonne nuit OITNB, du coup. https://t.co/67Zny0Kd13 — Netflix France (@NetflixFR) July 29, 2019