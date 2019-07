publié le 26/07/2019 à 10:01

C'était un hommage attendu par les fans de Rutger Hauer et de Blade Runner. Le réalisateur Ridley Scott a salué la mémoire de l'acteur néerlandais, décédé le 19 juillet 2019 à 75 ans. Il était mondialement connu pour son rôle de Roy Batty, un "replicant" dans le film culte de science-fiction.

"Rutger était un gentil géant [il mesurait 1,85 mètres]. Je ne sais pas qui était le plus nerveux de nous deux le premier matin du premier jour de tournage en 1982... Le film en question s'appelait Blade Runner. Nous nous sommes entraidés tout le long de cette aventure, parce que c'était difficile. Il me manquera", a écrit Ridley Scott dans un communiqué relayé par le média américain EW.



Daryl Hannah qui incarnait l'androïde Pris, membre du groupe de Roy Batty, a elle aussi rendue hommage à l'acteur. "J'ai le cœur brisé. (...) Il était imprévisible, extrêmement humain, inspirant, électrique et hypnotique. C'était passionnant de travailler avec lui et j'admirais son engagement et son militantisme pour Sea Shepard et AIDS", confie-t-elle dans son hommage publié sur Fox News.