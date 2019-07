VIDÉO - "The Witcher" dévoile sa première bande-annonce au Comic-Con San Diego

publié le 20/07/2019 à 01:56

The Witcher est sans doute l'une des séries les plus attendues de 2019-2020. Directement inspiré de la série de romans populaires de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, elle sera diffusée sur Netflix.

Après des mois de teasing, la première bande-annonce de The Witcher a enfin été dévoilée samedi 20 juillet pendant le Comic-Con de San Diego (Californie). Les fans peuvent donc enfin un aperçu en action de Geralt de Riv (Henry Cavill), le chasseur de prime surnaturel et d'Ablette, sa fidèle monture.

Dans cette aventure peuplée de sorcières politiciennes, d'un guerrier mutant et de créatures monstrueuses, Freya Allan campera l'impétueuse et mystérieuse princesse Ciri, tandis qu'Anya Chalotra sera l'indomptable sorcière Yennefer. Celles et ceux qui ont apprécié les échanges entre Cersei, Sansa, Margaery ou Olenna dans Game of Thrones devraient retrouver quelques savoureux échanges.

Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée par Netflix.