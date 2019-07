publié le 21/07/2019 à 22:10

Avec les fortes chaleurs, il est parfois plus raisonnable de rester chez-soi, au frais. Pour vous occuper, vous allumez alors votre ordinateur mais vous ne savez pas quel film regarder sur votre plateforme de streaming préférée.

Vous scrollez la page d'accueil sans en voir la fin et parfois, vous passez plus de temps à voir défiler les titres de longs métrages qu'à les regarder réellement. Pour vous aider à gagner du temps et à choisir, voici notre sélection non-exhaustives de films (récents ou pas) à voir sur Netflix, Amazon ou OCS.

Au programme : un film d'ado complètement ancré dans les nouveaux codes de société, le premier film de Brie Larson, complètement barré et nostalgique, mais aussi un film présenté au Festival de Cannes il y a plusieurs années ou un teen movie culte à revoir avant de découvrir dans plusieurs mois sa version réactualisée.

1. "Booksmart" : le film pour ados nouvelle génération

> BOOKSMART Bande Annonce VF (Film Adolescent, Netflix 2019) Date : 24/06/2019

L'histoire : Amy et Molly sont deux lycéennes unies comme les doigts de la main. Bonnes élèves, elles ont toujours refusé de participer aux soirées organisées par leurs camarades de lycée. Leur objectif : rester concentrées, avoir des bonnes notes et intégrer une prestigieuse université. Mais à la veille de leur diplomation, Molly se rend compte que des élèves ayant fait la fête toute l'année ont eux et elles aussi obtenu leurs tickets pour de grandes écoles. Elle supplie alors Amy d'aller avec elle à la soirée d'un certain Nick. L'occasion pour elles de montrer qu'elles savent s'amuser. Mais cette nuit s'annonce longue et pleine de rebondissements...



Pourquoi on aime : cette version "féminine" de Superbad, sorti en 2007, est réussie ! Les gags s'enchaînent, la cinématographie est impeccable, les répliques sont cinglantes, engagées juste comme il faut, les personnages loufoques et touchants. Celui de Molly dégomme les clichés sur la fille intelligente tandis qu'Amy offre enfin une représentation des ados lesbiennes dans le monde des teen movies. 20/20 pour le premier film d'Olivia Wilde !

À regarder sur Netflix.

2. "Unicorn Store" : premier film barré et nostalgique de Brie Larson

> UNICORN STORE Bande Annonce VF (Netflix 2019) Brie Larson, Samuel L. Jackson Date : 24/06/2019

L'histoire : après avoir raté son école d'arts, Kit n'a pas d'autre choix que de revenir vivre chez ses parents et de trouver un emploi temporaire. Alors qu'elle fait les photocopies dans une agence de publicité, elle reçoit une mystérieuse invitation : un drôle de personnage l'invite dans un drôle de magasin. Là, il lui affirme qu'elle pourra adopter une licorne, l'animal imaginaire qu'elle rêve de posséder depuis son enfance. Mais pour accueillir une telle bête, Kit va devoir faire quelques changements dans sa vie, aidée de Virgil, un employé d'un magasin de bricolage.



Pourquoi on aime : barré, coloré, poétique et nostalgique, le premier film de Brie Larson (Captain Marvel) est étonnant, inattendu et invite les spectateurs et spectatrices à réfléchir à la notion d'imaginaire et de rêve d'enfant.



À regarder sur Netflix.

3. "Easy Girl"

> Easy Girl (VF) - Bande Annonce Date : 24/06/2019

L'histoire : Olive est une lycéenne discrète jusqu'au jour où elle choisit de mentir à sa meilleure amie et de lui raconter qu'elle a fait l'amour pour le première fois avec un étudiant à l'université. Pas de bol, la conversation est entendue par Marianne, une ado très pieuse qui sème alors la nouvelle dans tout le lycée. Olive embrasse alors sa réputation de "fille facile" et aide les garçons de son établissement à redorer leur image en prétendant avoir couché avec elle... quitte à se blesser au passage.



Pourquoi on aime : véritable satyre des films d'ados de l'époque (et des clichés qui vont avec), Easy Girl est le film qui a révélé Emma Stone, à sa sortie en 2010. Plus profond qu'il n'y paraît, déjà féministe, il reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs teen movies jamais réalisés. Et bonne nouvelle, le film devrait avoir un spin-off ! L'occasion de reprendre prochainement une bonne dose de sarcasmes !



À regarder sur Amazon Prime.

4. "La Belle et la Meute" : un thriller haletant dont on ne sort pas indemne

> LA BELLE ET LA MEUTE Bande Annonce (2017) Date : 24/06/2019

L'histoire : Mariam, 21 ans, jeune femme tunisienne pétillante et impliquée dans la vie associative de son université. Son destin va basculer lorsqu'une nuit, deux policiers la violent. Épaulée par un jeune homme, impliqué dans la révolution du Printemps arabe, Mariam va passer la nuit à errer de salle d'attente en salle d'attente (celle des hôpitaux ou de postes de police) pour faire reconnaître son viol et porter plainte contre ses bourreaux.



Pourquoi on aime : ce thriller haletant est une claque cinématographique, prouesse technique composée uniquement de longs plans séquences. Il témoigne du renouveau de la société tunisienne, celle qui refuse de se taire, de céder à la corruption et qui revendique ses droits, notamment concernant les femmes.



À regarder sur OCS.

5. "Embrasse-moi !"

> EMBRASSE-MOI ! - Bande annonce

L'histoire : Océanerosemarie est une ostéopathe qui a enchaîné les conquêtes et qui n'arrive pas à se débarrasser de son ex un peu trop présente. Un jour, elle rencontre Cécile, et c'est le coup de foudre immédiat. Mais après avoir réussi à la séduire, Océanerosemarie va devoir accomplir une plus grande mission : réussir à la garder.



Pourquoi on aime : premier film de l'humoriste Océan, Embrasse-moi ! est une comédie romantique qui met en scène deux femmes lesbiennes dans la plus grande des normalités. Une petite révolution sur grands écrans au moment de sa sortie en 2017, nécessaire à la visibilité des femmes lesbiennes dans l'univers médiatique et qui, en plus de tout, ne manque pas d'humour et d'autodérision.



À regarder sur OCS.