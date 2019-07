"Kill Bill 3" : Quentin Tarantino a évoqué une suite avec Uma Thurman

publié le 24/07/2019 à 11:54

Dans une interview pour le podcast Happy Sad Confused, Quentin Tarantino s'est confié sur sa carrière et a annoncé qu'il avait récemment discuté d'un Kill Bill 3 avec Uma Thurman.

"Je ne sais pas encore si je le ferai mais j'y ai pensé. En tout cas, si je devais faire une suite à l'un de mes films, ce serait le troisième volet de Kill Bill", a avoué le réalisateur au média américain. Il a confié s'être entretenu avec Uma Thurman à ce sujet peu de temps avant le jour de l'interview. Mais le réalisateur ne s'est pas arrêté là. Lorsque le journaliste lui a demandé s'il y avait un de ses personnages auquel il pensait toujours, qui aurait une vie "hors de l'écran" dans sa tête, il a de nouveau évoqué Kill Bill.

"Ce serait la mariée (interprétée par Uma Thurman, personnage principal de Kill Bill), Bill (toujours de Kill Bill), Landa (Hans Landa, colonel de la SS interprété par Christofer Waltz dans Inglorious Basterds) et Aldo (le lieutenant Aldo Raine a la tête d'un commando de soldats juifs anti-SS, interprété par Brad Pitt dans Inglorious Basterds)", a évoqué le réalisateur. "Je me demande ce qu'arrive à la mariée, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard... Qu'arrive-t-il à sa fille ?", ajoute-t-il. Dans l'interview, il évoque aussi les origines de la méchanceté de Bill, qui lui posent question.

"Quand tu seras grande, si tu éprouves encore de la haine pour moi, tu me trouveras"

La suite pourrait se concentrer sur la fille d'une des premières victimes de la vengeance de Beatrix Kiddo, Vernita Green (Vivica A. Fox), à laquelle elle dit : "Quand tu seras grande, si tu éprouves encore de la haine pour moi, tu me trouveras". Elle pourrait aussi se concentrer sur sa fille, ou alors, cela pourrait être un préquel des deux films... Tout est possible.

Quentin Tarantino est sur toutes les lèvres. À quelques semaines de la sortie en salle de son neuvième film, Once Upon a time... in Hollywood, il multiplie les déclarations et déchaîne (comme à son habitude) les passions. Il voudrait arrêter le cinéma après son dixième film pour faire du théâtre, mais il souhaiterait aussi réaliser une adaptation de la bande dessinée au duo improbable Django/Zorro, ou encore réaliser un volet de la saga Star Trek. On ne sait pas encore quel projet il choisira pour son problable dernier film.

Once Upon a time... in Hollywood sortira dans les salles françaises le 14 août 2019.

