Once Upon A Time… In Hollywood - Bande-annonce Teaser VOST

publié le 20/03/2019 à 16:20

C'est l'un des films événement de l'année. Après des mois d'attente, les fans de Quentin Tarantino peuvent découvrir la première bande-annonce de son prochain long-métrage, Once Upon A Time… In Hollywood. Attendu dans les salles le 14 août 2019, il sera porté par un casting cinq étoiles : Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino et Margot Robbie.



Le film, dont la trame se situe donc dans les années 60, fera référence (sans être l'intrigue principale) au terrible gourou/serial-killer Charles Manson (Damon Herriman) et au sanglant assassinat de Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie (Suicide Squad, Birds of Prey). Le 9 août 1969, l'actrice est assassinée par des membres de la secte de Charles Manson, alors qu'elle était enceinte de huit mois.

Une autre partie de Once Upon A Time… In Hollywood sera centrée sur la star d'une série western, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et son cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt). Le duo essaye de se faire un nom dans le Los Angeles de 1969, qui sera bientôt le théâtre d'un des meurtres les plus choquants de l'histoire des États-Unis.