C'est la rentrée des séries. Comme chaque mois, le calendrier Netflix s'enrichit avec de nouveaux films et de nouvelles séries. Au programme : le retour de séries classiques, beaucoup de thrillers, du frisson et un peu de légèreté.

Parmi les nouveautés les plus attendues du mois de septembre, on retrouve la nouvelle série d'horreur française Marianne qui sera disponible sur Netflix dès le 13 septembre, la série d'aventure et de science-fiction The I-land, l'enquête inspirée d'une histoire vraie d'Unbelievable, l'innovante coproduction française, anglaise, allemande et espagnole du nom de Criminal, ou l'intrigante série The Politician.

Certaines séries cultes reviennent avec une nouvelle saison, dont The Good Place (saison 4), le 27 septembre, la 11e saison de The Big Bang Theory (1er septembre), Gotham (saison 4, le 6 septembre) ou encore la deuxième saison d'Elite, la série qui accueille certains personnages de La Casa de Papel (le 6 septembre).

Si vous avez envie d'aventure

FILM - Jason Bourne, 1er septembre : le cinquième opus des aventures de Jason Bourne débarque sur Netflix. Matt Damon (Will Hunting, Seul sur Mars) y incarne l'espion éponyme pour la quatrième fois.



SÉRIE - The I-Land, 12 septembre : définie comme une série d'aventure et de SF par Netflix, le pitch fait immanquablement penser à Lost et la bande annonce a un air du Truman Show, avec une touche de Battle Royale ou d'Hunger Games. Dans cette série, dix personnes se réveillent privées de souvenirs sur une île redoutable et découvrent un monde aux apparences trompeuses. Kate Bosworth (Las Vegas 21, Superman Returns) et Alex Pettyfer (Magic Mike, Sortilège) font partie du casting.

Dans le mood pour un thriller

SÉRIE - Unbelievable, 13 septembre : dans cette mini-série, une adolescente déclare avoir été victime d'un viol puis se rétracte. Deux femmes détectives suivent une piste susceptible de les mener à la vérité. L'histoire a été inspirée de faits réels. Avec Toni Collette (Hérédité, Ma Meilleure Amie), Merritt Wever (Godless, The Walking Dead), Kaitlyn Dever (States of Grace).

FILM - V pour Vendetta, 14 septembre : dans une Angleterre dystopique et totalitaire, après la Seconde Guerre mondiale, un justicier signe de la lettre V ses actes politiques contre la dictature et pour la liberté. Ennemi juré de l'État en place, il est recherché mais se cache sous un masque et multiplie les tentatives, pour tenter de renverser le système. Réalisé par James McTeigue (Sense 8, Survivor, Matrix) et scénarisé par les sœurs Wachowski (Matrix), le film culte rappelle 1984 de Georges Orwell, mais aussi Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Nathalie Portman (Leon, Star Wars, Black Swan) joue Evey Hammond et Stephen Rea joue l'inspecteur Eric Finch.

SÉRIE - Criminal, 20 septembre : les tensions éclatent dans le huis clos d'une salle d'interrogatoire. Le voile se lève sur diverses affaires où l'on s'intéresse aux procédures de police. Les 12 épisodes de cette co-production française, anglaise, allemande et espagnole ont été tournés dans les studios madrilènes de Netflix et se dérouleront donc dans différentes langues, en fonction des épisodes. Chaque pays aura droit à trois épisodes et à ses réalisateurs (ce sont tous des hommes). Avec Nathalie Baye (Arrête-moi si tu peux, Dix pour cent, Ne le dis à personne), Jérémie Renier (Cloclo, L'Amant double), Sara Giraudeau (Le Bureau des Légendes), et David Tennant (Doctor Who) qui sera le sujet de la première saison.

FILM - In the Shadow of the Moon (original Netflix), 27 septembre : dans cet élégant thriller de science-fiction, un policier de Philadelphie traque un tueur en série insaisissable dont les crimes suivent le cycle de la Lune. Le film est classé dans la catégorie "thriller" mais aussi "science-fiction". Aucune bande annonce n'existe, mais parmi les personnages principaux, on retrouve un visage bien connu : Michael C.Hall (Dexter, The Crown, Six Feet Under)

Si vous voulez frissonner

SÉRIE - Marianne, 13 septembre : c'est le nouveau projet horrifique "made in France" créé par Samuel Bodin (Tank, Lazy Company). Découvrant que ses histoires terrifiantes deviennent réalité, une romancière retourne dans sa ville natale pour affronter les démons du passé qui l'ont poussée à écrire. Avec Victoire Du Bois (Call Me by Your Name, Mal de pierres) , Lucie Boujenah (20 ans d'écart, Edmond) et Tiphaine Daviot (Zone Blanche).





SÉRIE - American Horror Story Apocalypse (saison 8), 14 septembre : la saison 8 de la série de Ryan Murphy arrive sur Netflix. Sarah Paulson (Ocean's 8, American Crime Story) est de retour avec Evan Peters (Pose, Kick-Ass, X-Men Apocalypse) et Kathy Bates (The Office, Titanic, Misery) dans la série d'horreur post-apocalyptique.





FILMS - Scream 1, 2 et 3, 15 septembre : la série de film d'horreur culte de Wes Craven est de retour pour notre plus grand plaisir. Respectivement sortis en 1996, 1997 et 2000, les films sont des classiques du genre.

Quelque chose de plus léger

SÉRIE - Désenchantées, (saison 2), 20 septembre : la nouvelle série du créateur des Simpsons et de Futurama est de retour pour une saison 2. Boire ou régner, il faut choisir. Pourtant, soutenue par ses deux acolytes le démon et l'elfe, la fantasque princesse Bean se révolte... au grand dam du roi, son papa.





SÉRIE - The Politician, 27 septembre : la nouvelle série de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) présente Payton Hobart (joué par Ben Platt), qui veut être président des États-Unis depuis son plus jeune âge. Avant d'arriver au niveau national, il part à la conquête de son lycée, et pour y arriver, il est prêt à tout. Gwyneth Paltrow (Avengers : Endgame, Iron Man) et Jessica Lange (American Horror Story) font partie du casting de cette série mi-politique, mi-drôle, mi-adolescente.