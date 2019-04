et AFP

publié le 24/04/2019 à 12:49

Après les politiques américains comme Barack Obama ou Donald Trump, c'est au tour de Justin Trudeau de passer dans Les Simpson. La série culte consacre un épisode au Canada, avec le premier ministre en "guest star", diffusé dimanche 28 avril 2019 aux États-Unis.



C'est le journaliste Lucas Meyer qui imite sa voix, le "vrai" ayant "poliment décliné" l'invitation. Reconnu comme un honnête imitateur de Justin Trudeau, il a décrit une expérience "plutôt surréaliste", lors d'une interview à la chaîne CBC. Le premier ministre canadien n'apparaît que dans deux scènes de la série au 32 saisons, dont une pourrait être coupée au montage, selon lui : "Il n'y a qu'une poignée de répliques".

Selon les médias canadiens, l'épisode, intitulé D'oh Canada, raconte notamment comment la fille Simpson, Lisa, se voit accorder l'asile au Canada lors d'un voyage familial aux chutes du Niagara, à la frontière américano-canadienne.



La plus grande crise du mandat de Trudeau

Le scandale SNC-Lavalin, du nom de cette société en faveur de laquelle l'homme politique est soupçonné d'avoir fait pression sur la justice, pourrait également être évoqué lors de l'épisode, a raconté à l'agence Presse canadienne l'un des auteurs et producteurs de la série animée, Tim Long, lui-même d'origine canadienne.



Ces soupçons d'ingérence politique dans une procédure judiciaire ont provoqué depuis février la plus grande crise du mandat de Justin Trudeau, désormais distancé dans les sondages par le parti conservateur à six mois des élections législatives fédérales.

2002, première virée des Simpson au Canada

La précédente visite au Canada des Simpson remonte à 2002. À l'époque, elle avait fait grand bruit : plusieurs responsables politiques s'étaient fendus de communiqués pour saluer l'arrivée de la célèbre famille, et la chaîne Global News avait organisé un tapis rouge avant la projection.



Dans cet épisode, les Simpson étaient montés en haut de la tour CN à Toronto. Homer Simpson avait tenté de se blesser pour pouvoir bénéficier de la générosité du système de santé canadien. En 2014, un média avait révélé que Stephen Harper, le prédécesseur de Justin Trudeau, était abonné au compte Twitter d'Homer Simpson. L'ancien Premier ministre conservateur s'était rapidement désabonné suite à ces révélations.