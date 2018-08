publié le 03/08/2018 à 20:30

Evangeline Lilly, l'actrice devenue star grâce à son rôle de Kate Austen dans Lost n'avait pas envie de tourner dénudée. Et pourtant, lors de la saison 3, sa volonté n'a pas été respectée par la production de la série.



"Dans la saison 3, j'ai vécu une mauvaise expérience pendant laquelle je me suis retrouvée le dos au mur pour tourner une scène en partie nue. J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir donner mon avis, raconte-t-elle dans le podcast The Lost Boys du mardi 1er août 2018. Quand on a fini, j'étais mortifiée, je tremblais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de retourner devant les caméras pour enchaîner avec une scène très forte juste après."

Ce n'était pas la seule scène problématique pour l'actrice. "Dans la saison 4, une autre scène dénudée était prévue. Kate devait se déshabiller et j'ai tout fait pour garder le contrôle sur la scène mais j'ai échoué une nouvelle fois, continue-t-elle. J'ai ensuite prévenu que c'était la dernière fois que je jouais ainsi, qu'ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient dans le scénario mais que je ne me déshabillerai plus !". Sa volonté, cette fois, a été respectée.

Les excuses des créateurs de "Lost"

Deux jours après ces déclarations, les co-créateurs de Lost, J.J. Abrams et Damon Lindelof ainsi que les producteurs se sont excusés auprès d'Evangeline Lilly. "Notre réaction a été de contacter immédiatement Evie (le diminutif d'Evangeline Lilly) et de nous excuser", ont-ils écrit dans un communiqué adressé au magazine People.



"Nous n'avons pas encore réussi à la joindre mais nous restons profondément et sincèrement désolés. Personne ne devrait se sentir en danger au travail. Point final", ont-ils conclu.