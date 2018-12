publié le 27/09/2018 à 08:08

Elle est à l'opposé du personnage qu'elle incarne dans The Good Place. Douée d'un sens de l'autodérision à l'extrême, bienveillante et tournée vers les autres, Jameela Jamil est l'un des nouveaux visages du féminisme pop et moderne du XXIème siècle... bien loin de son rôle de Tahani Al-Jamil, héritière britannique fortunée, égocentrique et imbue d'elle-même avec laquelle Eleanor Shellstrop, incarnée par Kristen Bell, a même dû mal à s'entendre la plupart du temps.



Alors que la saison 3 de The Good Place revient ce vendredi 28 septembre sur la chaîne NBC aux États-Unis et sur Netflix en France, on vous présente la personnalité étonnante qui se cache derrière cette ancienne présentatrice radio et télé, devenue actrice sur le tard, et qui utilise aujourd'hui sa notoriété das le but de porter des messages engagés et positifs à l'attention des femmes.

Victime de critiques pour son physique

Comme la plupart des femmes de son milieu, Jameela Jamil, 32 ans, a subi les contradictions et pressions que la société nous imposent. Anorexique pendant une grande partie de son adolescence, Jameela Jamil a également expérimenté au cours de sa vie de nombreuses variations de poids. En cause : un empoissonnement au mercure à l'âge de 20 ans et un traitement aux stéroïdes pour guérir de son asthme il y a quelques années.

Déjà sous le feu des projecteurs, Jameela Jamil est victime de moqueries dans les magazines people, critiquée pour être "soit "trop maigre", soit "trop grosse". Mais Jameela Jamil n'y prête pas attention. Parce que ce qui fait la force de cette actrice, c'est qu'elle transforme toujours le négatif en une expérience positive.

And when I was on steroids and gained 70lbs for a couple of years. The paparazzi tried to shame me and would taunt me outside my own house. Did I cover up? No. I wore whatever I liked and owned my fun body that took me from A to B. I also released a plus size clothing line and pic.twitter.com/j9hf9AhcDf — Jameela Jamil (@jameelajamil) 22 mars 2018

Militante "body-positive"

Ainsi, Jamela Jamil créée une marque de vêtements pour les "grandes-tailles" et lance, en mars dernier, un compte Instagram, I Weigh, "je pèse", en français. Une réponse à une photo qui circule depuis plusieurs mois sur le réseau social et qui demande aux internautes de deviner le poids des sœurs du clan Kardashian-Jenner.



"C'est comme cela qu'on apprend aux femmes à se valoriser. En kilogrammes", s'est alors indignée Jameela Jamil sur son propre compte avant de lancer sa nouvelle unité de mesure de poids. On oublie les kilogrammes et on pense à ses qualités humaines.



"Je pèse : de belles relations, je ris tous les jours, j'adore mon travail, je suis indépendante financièrement, j'agis pour les droits des femmes, je m'aime telle que je suis en dépit de tout ce que m'ont appris les médias sur le dégoût de soi", écrit en exemple Jameela Jamil.

Six mois après sa création, le compte I Weigh est suivi par près de 160.000 personnes et permet à de nombreuses femmes de se réapproprier leurs corps et aux autres, de réfléchir à l'impact des mots qu'elles écrivant sur les réseaux sociaux.



"À chaque fois que vous postez quelque chose à propos de votre poids, cela fait qu'une autre personne pense au sien. Nous devons briser ce cercle vicieux pour pouvoir être libre", écrit par exemple l'égérie body positive aux "femmes de monde du divertissement".

S'engager... quitte à "tomber dans les flammes" ?

Féministe assumée, Jameela Jamil utilise sa voix pour dénoncer le système patriarcal qui oppresse les femmes et gomme la diversité des corps et des visages. Sur Instagram, l'actrice célèbre les mannequins "grandes-tailles" et, dans une vidéo pour le site de The Independant, s'indigne contre les magazines qui retouchent son visage pour la faire paraître "plus blanche".



"Cela me blesse parce que cette image de moi s'éloigne de ce que je vois dans le miroir. C'est comme si la personne qui m'avait retouchée me disait que je n'étais pas assez bien. C'est dangereux pour les femmes qui occupent cette position et pour celles qui lisent ces magazines", affirme Jameela Jamil.



A-t-elle peur que ses prises de parole engagées nuises à sa carrière ? "Je m'en fiche", confie-t-elle au Guardian. Car l'actrice britannique ne veut pas "devenir un agent double" pour le patriarcat. "Je ne peux plus me taire. Tant pis si je tombe, je le ferai dans les flammes."