publié le 21/08/2019 à 20:30

Retour dans la Matrice. Les discussions autour de la suite de la franchise avaient commencé en juin 2019, mais cette fois-ci c'est officiel. Vingt ans après la sortie du premier volet de la trilogie, Matrix est de retour pour un quatrième film, piloté par une des sœurs Wachowski.

D'après Variety, Warner Bros Pictures et Village Roadshow Pictures vont produire et distribuer le film, comme l'aurait annoncé le PDG de Warner Bros Picture Group, Toby Emmerich : "Nous n'aurions pas pu être plus heureux d'entrer de nouveau dans 'La Matrice' avec Lana [Wachowski, ndlr]".

Au scénario, il y aura bien sûr Lana Wachowski (qui avait réalisé la trilogie Matrix avec sa sœur) mais cette fois-ci, elle sera aidée par l'écrivain Aleksandar Hemon (Le Projet Lazarus, Amour et obstacles) et le romancier David Mitchell (l'auteur de Cartographie des nuages, qui a été adapté par les sœurs Wachowski sous le nom de Cloud Atlas en 2012).

Neo et Trinity : le duo emblématique est de retour

Ce qui est aussi officiel et particulièrement enthousiasmant, c'est le retour du couple culte formé par Neo (interprété par Keanu Reeves) et Trinity (jouée par Carrie-Anne Moss). Aucune information n'est pour le moment sortie concernant le personnage de Morpheus (joué par Laurence Fishburne).

Côté scénario, on n'en sait pas beaucoup plus. A priori, il ne s'agirait pas d'un reboot ou d'un prequel, mais la réalisatrice n'a pour le moment donné que des informations floues. "Beaucoup des idées que Lilly et moi avions explorées il y a 20 ans sur notre réalité sont encore plus pertinentes aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir ces personnages de nouveau dans ma vie et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de retravailler avec mes talentueux amis", a expliqué Lana Wachowski. Le tournage devrait débuter courant 2020.



D'après Variety, cela fait quelques années que Warner Bros essaie de relancer la franchise, mais ils n'y parvenaient pas à cause de problèmes de droits. Les trois films de la franchise Matrix ont totalisé 1,6 milliard de dollars (soit plus d'1,4 milliard d'euros) au box office mondial.

En attendant le film, les fans pourront retrouver Neo, Morpheus et Trinity dans certaines salles françaises le 24 août, à l'occasion des 20 ans de la franchise.