publié le 29/09/2016 à 10:00

Elle n'a que 26 ans quand elle se coiffe pour la première fois de la lourde couronne royale britannique, et des responsabilités qui vont avec. Elizabeth II est reine depuis les années 50, soit plus d'un demi-siècle, de quoi inspirer des scénaristes de série. Les années de son règne ont en tout cas donné des idées à la plateforme en ligne Netflix, créateur de séries à la pelle.



Une de ses nouveautés dans le cru de novembre s'intitule The Crown, ("La Couronne"), en référence à celle portée par son altesse royale. Une première saison attendue par le public, car assez inédite dans le genre. D'autant que le sujet, contrairement aux apparences, ne passionne pas que les Anglo-Saxons, mais aussi les Français. La preuve avec Kate Middleton et la fascination qui l'entoure depuis son mariage avec le prince William. De même avec Lady Di, adulée par l'Hexagone.

Une première bande annonce

Le 27 septembre, la plateforme a publié une première bande annonce. Après un trailer dévoilé en janvier dernier, ces nouvelles images nous plongent dans l'ambiance de la série et nous font découvrir tout le talent de la jeune Claire Foy. Elle interprète Elizabeth II dans la série, une lourde responsabilité pour une comédienne britannique. À ses côtés pour le rôle du prince Charles, Matt Smith passe de Doctor Who à la royauté britannique. Un homme qui va avoir du mal à se soumettre à sa reine et épouse, qui elle, tente tant bien que mal à asseoir son autorité, encore si jeune.

> The Crown - Bande-annonce principale - Seulement sur Netflix [sous-titrée]

Également au casting, John Lithgrow. Celui qui campera le rôle du Premier ministre de l'époque Winston Churchill n'est pas inconnu du public. On a déjà aperçu son visage dans Dexter ou How I Met Your Mother. Quant à la reine mère, elle apparaîtra sous les traits de Victoria Hamilton.

Du mariage avec Philip à aujourd'hui

"La série retrace la vie d'Elizabeth II, de ses 25 ans à nos jours, les rivalités politiques, les intrigues personnelles et les événements qui ont marqué son règne", selon le synopsis en ouverture de la page sur le site Netflix. Ce sont donc près de 60 années de la vie de la monarque qui vont être adaptées à l'écran pour le plus grand plaisir des fans de la famille royale. Elle a de plus été réalisée par Peter Morgan, déjà scénariste derrière le film The Queen ou Deux sœurs pour un roi. En clair, les histoires couronnées d'Angleterre, il connait. Avec l'actuelle reine du Royaume-Uni, il a de quoi faire de nombreux épisodes.

Une ambition démesurée ?

Soixante en tout. C'est le nombre d'épisodes que les créateurs souhaiteraient réaliser au total pour cette ambitieuse série. Attendue pour le 4 novembre prochain, la première saison n'est pas encore sortie, pourtant les cinq autres sont déjà dans les têtes des scénaristes. L'idéal pour eux serait de produire 6 saisons de 10 épisodes chacun. Un épisode d'une heure pourrait alors correspondre à une année de la vie de la monarque. À la fin des 60 épisodes, on arrivera à soixante ans de règne. Mais les séries ne sont pas reconduites si facilement sur Netflix, il faudra attendre de voir l'accueil du public. Elle serait la série la plus chère de l'histoire de Netflix avec un budget équivalent à un blockbuster hollywoodien : 100 millions de livres soit 140 millions d'euros.

Une série qui inquiéterait la reine

La série devrait aborder des parties pas toujours reluisantes de la vie de la monarque. C'est pourquoi la famille Windsor serrerait les dents à l'approche du 4 novembre. Dans les colonnes du Point Pop, on découvre qu'en effet, l'entourage d'Elizabeth II redouterait quelque peu cette adaptation à l'écran. D'autant que la reine n'a pas de contrôle sur ce qui est dit et montré. "Je crois qu'ils sont à la fois très nerveux et curieux, déclare Peter Morgan. Je pense qu'ils n'aiment pas ne pas avoir le contrôle mais j'espère qu'ils comprendront qu'un drame qui parle d'eux avec respect est une chose rare. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'être pris au sérieux." Des épisodes assez douloureux comme le divorce du prince Charles ou la mort de Lady Di devraient aussi être adaptés.