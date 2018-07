publié le 19/07/2018 à 22:03

"The Universe is calling" (L'Univers nous appelle) ... Pour ce premier jour du Comic Con San Diego (Californie), la grand-messe de la pop culture, la chaîne britannique BBC a dévoilé une première bande-annonce pour la 11e saison de la mythique série Doctor Who.



Ce show de science-fiction, qui mêle action et suspense, dévoilera à l'automne prochaine sa nouvelle saison. Et pour la première fois de son histoire, le Docteur, le héros principal qui peut voyager dans le temps et l'espace, sera incarné par une femme : l'actrice Jodie Whittaker (Broadchurch). Elle succède à Peter Capaldi, qui a joué le Seigneur du Temps pendant trois saisons.

Et dans cette première bande-annonce intense et mystérieuse, on découvre les compagnons de voyage du Doctor Who : Ryan Sinclair (Tosin Cole), Yasmin Khan (Mandip Gill) et Graham (Bradley Walsh).

La bande-annonce est rythmée par la voix du Docteur qui semble s'adresser à ses nouveaux acolytes. "Tout ça est nouveau pour moi. Nouveaux visages. Nouveaux mondes. Nouvelle époques... Donc, si je demandais, vraiment, vraiment, gentiment, voudriez-vous être mes nouveaux meilleurs amis ?"



La suite, il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain pour la découvrir sur la BBC.