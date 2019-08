publié le 27/08/2019 à 16:30

C'est un genre que l'on associe pas souvent avec la création française mais Netflix donne enfin sa chance à un projet horrifique made in France. La série de la plateforme de streaming s'appelle Marianne et elle propose un bon lot de créatures cauchemardesques et de frissons.

Ce mardi 27 août 2019, Netflix a dévoilé la première bande-annonce très sombre de Marianne. On peut y découvrir son héroïne, Emma (Victoire du Bois, vue dans Call Me By Your Name) une jeune romancière qui découvre horrifiée que les monstres qu'elle imagine dans ses romans prennent vie.

L'une de ces créatures est Marianne, une sorte de sorcière dont l'esprit poursuit la jeune femme avec les plus noirs desseins. Au casting, on retrouvera aussi plusieurs acteurs français comme Lucie Boujenah (Alice Nevers, Cyrano mon amour), Alban Lenoir (Les Crevettes pailletées, Fête de famille, Kaamelott) et Tiphaine Daviot (Hippocrate, zone blanche, Les Bigorneaux).

Marianne a été réalisée et écrite par Samuel Bodin (Tank, Lazy Company). La première saison ne comptera que 8 épisodes de 45 minutes et se concentrera sur Emma et les fantômes de son passé qui l'ont inspirée à créer ces histoires. Un univers fantastique et sombre avec des pointes d'occulte et de mysticisme bienvenues. La série sera disponible à partir du vendredi 13 (symbolique oblige) septembre 2019.