L'horoscope du vendredi 11 février 2022

Bélier

Si jamais vous sentez qu'on veut vous influencer et vous manipuler, restez de marbre, 3e décan. Rien ne désarçonne plus les manipulateurs que l'indifférence que vous pouvez leur opposer. Vous n'avez pas intérêt à rentrer dans leur jeu (notamment né autour du 11 avril), mais il semble malgré tout que vous êtes très sensible à une personne et qu'il/elle a une sorte d'emprise sur vous.

Taureau

Vous serez gourmand aujourd'hui et aurez du mal à vous poser des limites claires et nettes. Et cela peut autant se manifester à travers la nourriture, que dans votre désir d'obtenir ce que vous voulez (3e décan surtout). Si vous êtes en pleine négociation financière, par exemple, vous aurez tendance à vouloir toujours plus, alors qu'il faudrait au contraire " sentir " et respecter les limites de l'autre.

Gémeaux

Encore chez vous, la Lune se fâche avec Neptune ce matin, ce sera l'affaire de quelques heures mais si vous êtes du 3e décan, attention à ne pas faire ou dire n'importe quoi, à ne pas vous " lâcher " et affirmer des choses qui seront mal jugées par ceux qui vous entourent, que ce soit au boulot ou ailleurs. Vous agirez de manière inconsciente, sans vous rendre compte de la portée de vos actes ou paroles.

Cancer

C'est toujours le temps de l'amour pour le 2e décan, et surtout si vous êtes né autour des 3, 4, 5 juillet. Un coup de coeur a des chances de persister, à moins que vous ne fassiez une rencontre ce week-end, alors que la Lune sera dans votre signe et vous verra plus sensible aux choses de l'amour. Cela dit, étant donné que Mars est de la partie, il n'est pas exclu que vous ayez une grosse engueulade avec l'autre.

Lion

Vous vous levez en ne sachant pas si vous allez pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire. L'incertitude et le doute, qui sont l'apanage de Neptune, risquent de vous prendre la tête pendant quelques heures si vous êtes du 3e décan. En outre, la conjonction de Mercure et Pluton peut vous rendre un peu parano, vous aurez l'impression que tout le monde veut vous manipuler ou vous influencer.

Vierge

La rapide dissonance Lune/Neptune de ce matin risque de vous obliger à laisser transparaître vos émotions, 3e décan, alors que vous préféreriez les cacher. Peut-être parce que vous avez affaire à un conjoint ou à un patron qui sait vous toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire très probablement en critiquant votre manière d'être ou de travailler. Évitez de vous justifier, cela donnerait l'impression que vous êtes en faute.

Balance

Mercure et Pluton sont toujours conjointes, 3e décan, mais la Lune vous aide à mieux sentir la situation et donc à mieux la comprendre. Parce que vous avez apparemment affaire à quelqu'un dont vous ne comprenez pas ce qu'il/elle fait ou ce qu'il/elle vous dit : vous aurez le sentiment qu'on fait exprès de vous embrouiller l'esprit, pour mieux vous rendre impuissant à régler le problème.

Scorpion

Votre intuition et votre perspicacité sont dominantes aujourd'hui, vous devinerez facilement les autres, mais cela n'aura pas que des effets positifs. En effet, sur le plan personnel, vous pouvez très bien avoir le sentiment que cela vous empêche de rêver, de fantasmer, puisque les petits travers, les défauts des autres, vous apparaissent trop clairement. En revanche, professionnellement, c'est une aide.

Sagittaire

Neptune regarde à présent votre 3e décan, et il est possible qu'elle vous berce d'illusions. Vous vous êtes peut-être fait une trop bonne opinion de quelqu'un, et cette personne obtient tout ce qu'elle veut de vous ? Disons que vous avez un petit faible pour lui/elle, mais que vous savez très bien (vous avez ouvert les yeux) qu'il ou elle profite de votre gentillesse et, justement, du faible que vous avez pour lui/elle.

Capricorne

Vous qui avez une énorme capacité de concentration, vous aurez du mal à ne pas être distrait aujourd'hui. Vous serez probablement très sollicité, surtout 3e décan, pour donner des conseils, mais on peut aussi vous appeler pour vous inviter quelque part ce week-end. Du coup, il faudra donner un coup de collier pour terminer votre boulot et avoir l'esprit tranquille pour aborder votre week-end.

Verseau

3e décan, c'est à votre tour de prendre un an de plus et cela se fait sous une harmonie Soleil/Lune qui indique que vous êtes en phase avec votre sensibilité, que vous la contrôlez en dépit de la prochaine arrivée de Saturne chez vous. Il est possible que vous ne la sentiez pas encore, mais ça ne sera pas forcément facile à vivre car vous vous sentirez privé de votre liberté, et que l'avenir vous inquiètera.

Poissons

Vous pourriez recevoir un appel ou une visite qui ne vous plaira pas ; c'est la personne qui vous appellera ou viendra vous voir que vous n'accueillerez pas à bras ouverts. Sous couvert de gentillesse, d'amitié, vous sentez qu'il ou elle est du genre manipulateur mais que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour que ça change. En tout cas, comme d'habitude, ce que vous direz sera raillé ou retourné contre vous.

