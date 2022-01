Horoscope : qu'est-ce qu'un décan et comment connaître le vôtre ?

Même si vous ne croyez pas en l'astrologie, il y a peu de chance que vous ne connaissiez pas au moins votre signe astrologique. Mais, peut-être l'avez-vous constaté dans les journaux et les magazines, les prédictions astrales sont souvent plus fines pour chacun des 12 signes du zodiaque. En dessous des prévisions pour le Verseau, Capricorne ou Bélier, vous trouverez souvent les inscriptions "1er, 2e ou 3e décan". On connaît son signe mais plus rarement son décan.

Chaque signe astral est divisé en 3 parties égales. Chacun de ces tiers est baptisé "décan". Vous n'avez qu'à connaitre votre date de naissance pour connaître votre décan. Celles et ceux qui sont nés lors dun premier tiers de la période du signe donné est du premier décan et ainsi de suite.

Pour les astrologues, connaître votre décan permet d'avoir des prévisions plus précises sur votre avenir et votre caractère. Pour plus de précision encore, les astrologues recommandent souvent de connaître votre ascendant voire votre thème astral complet.

Bélier

Premier décan : 21 mars - 1er avril.

Deuxième décan : 2 avril - 11 avril.

Troisième décan : 12 avril - 20 avril.

Taureau

Premier décan : 21 avril - 1er mai.

Deuxième décan : 2 mai - 11 mai.

Troisième décan : 12 mai - 20 mai.

Gémeaux

Premier décan : 21 mai - 31 mai.

Deuxième décan : 1er juin - 10 juin.

Troisième décan : 11 juin - 20 juin.

Cancer

Premier décan : 21 juin - 1er juillet.

Deuxième décan : 2 juillet - 12 juillet.

Troisième décan : 13 juillet - 22 juillet.

Lion

Premier décan : 23 juillet - 2 août.

Deuxième décan : 3 août - 13 août.

Troisième décan : 14 août - 22 août.

Vierge

Premier décan : 23 août - 3 septembre.

Deuxième décan : 4 septembre - 13 septembre.

Troisième décan : 14 septembre - 22 septembre.

Balance

Premier décan : 23 septembre - 3 octobre.

Deuxième décan : 4 octobre - 14 octobre.

Troisième décan : 15 octobre - 23 octobre.

Scorpion

Premier décan : 24 octobre - 3 novembre.

Deuxième décan : 4 novembre - 13 novembre.

Troisième décan : 14 novembre - 21 novembre.

Sagittaire

Premier décan : 23 novembre - 2 décembre.

Deuxième décan : 3 décembre - 12 décembre.

Troisième décan : 13 décembre - 21 décembre.

Capricorne

Premier décan : 22 décembre - 2 janvier.

Deuxième décan : 3 janvier - 11 janvier.

Troisième décan : 12 janvier - 20 janvier.

Verseau

Premier décan : 21 janvier - 31 janvier.

Deuxième décan : 1er février - 10 février.

Troisième décan : 11 février - 18 février.

Poissons

Premier décan : 19 février - 28 février.

Deuxième décan : 1er mars - 10 mars.

Troisième décan : 11 mars - 20 mars.