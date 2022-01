Horoscope : comment calculer votre ascendant ?

Vous connaissez certainement votre signe astrologique principal, celui qui dépend de la position du soleil le jour de votre naissance. On connaît en général plus notre signe que notre groupe sanguin... Vous connaissez peut-être aussi votre décan. En général les horoscopes dans la presse ou en ligne font au moins l'effort de préciser leurs prédictions en fonction des décans. Mais connaissez-vous votre ascendant ? Si votre signe principal dit qui vous êtes au plus profond de vous, l'ascendant peut déterminer votre masque social, ce que les autres perçoivent de vous. Et donc une part importante de votre personnalité.

Pour connaître votre ascendant, il faut faire quelques calculs. L'ascendant est un point dans votre ciel de naissance. Le point de l'écliptique situé sur l'horizon oriental pour un lieu et un moment donnés pour être précis. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les astrologues favorisaient le signe ascendant, et non le signe solaire qui domine aujourd'hui.



Pour connaître votre ascendant, vous devez simplement connaître quelques informations fondamentales sur votre naissance : la date de naissance, le lieu de naissance (car le ciel de Tokyo n'est pas celui de Paris) et surtout votre heure de naissance. Cette dernière information vous permettra bien souvent de retrouver votre carnet de santé ou d'appeler vos parents pour avoir une confirmation exacte.

Une fois ces informations réunies, rendez-vous sur ce calculateur et vous connaîtrez votre ascendant en quelques secondes. Celui-ci n'évolue pas. Vous pourrez ainsi regarder avec un peu plus d'attention ce qui se déroule pour ce signe dans les horoscopes afin d'affiner les prédictions ou votre portrait astral qui, en réalité, nécessite l'étude complète de votre ciel de naissance, le fameux "thème astral". De nombreux astrologues, sites et applications vous permettent de connaître ce thème astral et de décortiquer votre profil en profondeur. Un portrait peu scientifique mais qui a toujours le mérite de divertir celles et ceux qui ne peuvent s'empêcher de lire l'horoscope du jour avec leur café du matin.