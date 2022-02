Nouvel An chinois 2022 : les conséquences de l'année du Tigre sur votre signe

Après l'année du Bœuf (ou du Buffle), plus exactement du Bœuf de Métal, voici l'heure de changer d'animal pour les amateurs d'astrologie asiatique ! Cette nouvelle année lunaire qui va commencer ce 1er février 2022 sera influencée par le Tigre. L'élément associé au grand félin sera... l'Eau. On sait tous à quel point les chats et l'eau ne sont pas les meilleurs amis du monde mais peut-être qu'en astrologie, les conséquences ne seront pas si terribles...

Le Tigre est le troisième animal du zodiaque chinois, il est souvent considéré comme le roi du zodiaque. Si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 ou 1938 alors il s'agit sans doute de votre année.

Le tigre est un animal qui symbolise la force, le courage et qui est particulièrement invoqué pour faire fuir la malchance. Du côté des célébrités, certaines fortes personnalités sont nées pendant l'année du Tigre comme Emilia Clarke et Kit Harrington de Game of Thrones, Leonardo Di Caprio, Lady Gaga ou encore la reine Elizabeth II.

Le Tigre d'Eau se concentre sur l'estime de soi et l'apprentissage. Sans doute une bonne influence si vous devez passer par la case étude ou examen en 2022... L'an prochain, ce sera au Lapin (ou Lièvre) de prendre le relai.



2021 pour votre signe

- Rat : Voilà une meilleure année que la précédente. Si vous espériez une augmentation ou une amélioration de votre situation financière alors vous devriez l'obtenir sans trop de problèmes. Avril devrait être un période charnière. Pour les Rats célibataires, l'amour devrait être au rendez-vous... si vous vous décidez à enfin quitter le confort de votre maison.

- Buffle : beaucoup d'opportunités pour vous les Buffles cette année. Il y en aura tellement que vous risquez de vous y perdre. Promotion, nouvel emploi, propositions... L'année 2022 sera particulièrement riche. Ce pourrait aussi être l'année d'une rencontre très marquante pour les célibataires. Votre été devrait bien se dérouler avec des coups de pouce financier en mai et septembre. Votre famille pourrait aussi grandir avec des naissances.

- Tigre : C'est votre année ! Trouver un nouveau boulot ? Facile. Être augmenté ? Facile. Réussir un examen ? Facile. Il vous suffira de claquer des doigts pour voir surgir des opportunités. Octobre devrait être un mois important pour vous. Le Tigre d'Eau vous orientera vers les études donc cela voudra dire des efforts, certes, mais des efforts qui paieront. Attention à vos ex qui pourraient retenter une approche... mais vous semblez avoir tourné la page.

- Lapin : 2023 sera votre année. il s'agit donc de bien préparer le terrain en 2022. Vous aurez de belles rencontres et tisserez des liens forts avec des amis ou des futurs partenaires. En avril, votre entreprise pourrait bien modifier quelques petites choses dans son organisation et vous mettre sur le devant de la scène. De nouvelles missions pourraient aussi mettre du beurre dans vos épinards. Chez vous, la vie sera plus calme qu'en 2021. Vous pourriez aussi accueillir une personne chez vous ou gagner un procès.

- Dragon : une grande année pour vous les Dragons. Partagez vos brillantes idées avec vos proches, c'est l'occasion. En novembre, vous pourriez avoir beaucoup de travail. Peut-être parce que vous ambitionnez de lancer votre petite affaire en parallèle de votre carrière actuelle ? Si vous avez envie de demander votre partenaire en mariage, 2022 sera l'année idéale. Vous allez recevoir beaucoup d'argent... mais le dépenser tout aussi rapidement. Vous pourriez aussi être remarqué par quelqu'un que vous admirez profondément.

- Serpent : une année sous le signe de l'amour pour vous Serpents. Peut-être même l'heure de vous engager dans une relation longue et sérieuse. Votre carrière risque par contre d'être bousculée par un événement imprévu qui pourrait ne pas trop vous plaire. Un voyage sur vos terres familiales pourrait être au planning. Vous pourriez aussi vous unir avec un groupe d'amis pour vous remettre au sport.

- Cheval : une excellente année vous attend. Votre famille sera au cœur de votre année avec de belles célébrations : naissance, mariage, réussite... Si vous avez investi avec des membres de votre famille dans l'immobilier vous devriez récupérer de beaux gains. Si vous êtes en couple vous devriez vous amuser bien plus que l'an passé. Beaucoup de flexibilité et d'indépendance vous seront offertes cette année au travail.

- Chèvre : une bien meilleure année. Vos priorités vont changer. La vie de famille sera bonne et vos éventuels travaux pourraient bien enfin se terminer. Un ami proche pourrait vous annoncer l'arrivée d'un enfant ou un mariage. Si vous travaillez avec un membre de votre famille ou un ami, n'hésitez pas à aller encore plus loin et monter votre affaire ou lancer une nouvelle idée. Vous devriez demander une petite augmentation.

- Singe : Cette année 2022 ne sera pas forcément facile pour vous. Mais le singe est toujours un pro pour s'adapter aux difficultés. Nous vous déconseillons de quitter votre emploi pour une nouvelle opportunité en octobre. Un second choix plus avantageux pourrait arriver après. Un dégât des eaux pourrait bien vous obliger à changer temporairement ou définitivement de foyer. Vous pourriez en revanche accueillir un nouveau compagnon dans votre vie comme un animal de compagnie.

- Coq : l'année sera plutôt positive. Vous aurez de bons résultats financiers mais vous continuerez à collectionner les abonnements ou dettes. L'argent pourrait donc bien partir aussi vite qu'il est arrivé. En mai, on pourrait vous proposer un nouveau contrat. Vous pourriez cependant choisir de rester dans votre emploi actuel dans l'espoir de conserver ou accroître votre revenu. Vos voisins pourraient bien vous rendre chèvres en faisant de bruyants travaux.

- Chien : très bonne année pour les Chiens. De grandes décisions pourraient bien changer votre vie. Très belle énergie dans vos relations sentimentales et amicales. On pourrait bien vous demander en mariage cette année... attention au mois d'octobre où une once de chaos familial pourrait bien venir perturber la quiétude de votre foyer.

- Cochon : c'est une très bonne année sociale pour vous les cochons. Vous devriez vous faire des tas de nouveaux amis. Travailler pour une association qui vous tient à cœur pourrait être un très bon moteur. Le passé se rappellera à vous : un ancien chef pourrait vous recruter pour une ancienne ou nouvelle mission après des années d'éloignement. Vous devriez avoir de la chance côté argent. Profitez-en pour faire quelques économies. des activités physiques liées à l'eau ou la musique pourraient considérablement améliorer votre bien-être.