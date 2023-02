L'horoscope du samedi 12 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez des petits êtres trop sensibles aujourd'hui ! Vous le courageux et valeureux Bélier, vous aurez quelques bleus à l'âme, mais ils passeront rapidement. Surtout si vous n'en faites pas un drame, ce que vous auriez tendance à faire, avec l'aspect Lune/Jupiter qui a la réputation de tout démultiplier. Prenez du recul, ne soyez pas trop premier degré, et passez vite à autre chose.

Taureau

Un agréable week-end vous attend, vous éprouverez du plaisir à vous relier à vos proches avec lesquels vous passerez de bons moments, surtout si vous êtes en vacances. Le coin du feu et des discussions animées, voire très animées vous attendent, d'ailleurs vous avez des idées très arrêtées si vous êtes du 3e décan ! Personne n'osera vous contredire, tellement vous semblerez sûr d'avoir raison.

Gémeaux

Moi d'abord ! Telle sera votre devise ce week-end, et il est vrai que d'après la conjoncture vous avez, plus que d'habitude, besoin de tendresse et d'attentions. Vous êtes un cérébral de nature, mais vous n'êtes pas un pur esprit et votre corps a des besoins auxquels vous devez répondre. N'oubliez pas non plus de vous nourrir sainement, c'est important pour votre forme quel que soit votre âge.

Cancer

La Lune passe par votre signe et forme plusieurs aspects, dont un aspect réjouissant avec Jupiter si vous êtes né fin juin et début juillet. Vous êtes en pleine expansion personnelle (ou professionnelle), mais il est possible aussi que vous ayez la possibilité de faire un beau voyage (Jupiter est la planète des voyages). Il se peut également que lors d'une discussion, à votre grande satisfaction, on vous donne raison.

Lion

Vous avez tout intérêt à débrancher ce week-end, vous avez beaucoup de petits soucis en ce moment, surtout côté travail, et mine de rien il faut vous ressourcer. Vous vous sentez peut-être en forme ce matin, mais vous verrez qu'en fin de matinée la sensation de fatigue sera déjà là. Faites une sieste si vous ne travaillez pas, vous constaterez rapidement que vous avez retrouvé la forme.

Vierge

Un week-end, où l'amitié et l'entraide sont importantes parce que vous aurez besoin d'aider les autres. C'est d'ailleurs dans votre nature, ce besoin d'être utile. Vous aimez rendre service, que ce soit en donnant des conseils ou en aidant un proche à faire des petits travaux (par exemple). A moins que vous ne preniez quelques jours de vacances, avec des amis ou dans un club genre Club Med.

Balance

Vous aurez des responsabilités, de celles que vous assumez souvent sans rechigner. Mais aujourd'hui, vous serez énervé et pressé de vous en débarrasser. Auriez-vous d'autres projets pour la journée ? Peut-être que vous partez en week-end, ou même que vous êtes en vacances ? Le plus énervé sera le 2e décan, qui reçoit une opposition de Mars et qui a du mal à rester serein face aux autres.

Scorpion

Un bon week-end pour vous, la Lune occupe votre secteur des voyages, vous pourriez partir vous aérer quelque part, ou en tout cas pouvoir vous détendre. La période Verseau est toujours un peu stressante, surtout depuis que Saturne s'y trouve et qu'Uranus lui envoie une dissonance. 2, 3 ans minimum. Une amélioration vous attend ces prochaines semaines, 2ème décan surtout.

Sagittaire

Ce sont les vacances, et si vous avez la possibilité de partir vous n'hésiterez pas car vous avez besoin de bouger, de vous changer les idées, et rapidement si possible. Il en va toujours ainsi en période Verseau et en général, les vacances d'hiver tombent à ce moment-là, ainsi qu'en période Poissons (après le 18 février). Cela dit, vous avez des soucis financiers en ce moment, et vous aurez du mal à les oublier.

Capricorne

Les réunions, les invitations, les bons repas entre amis sont au menu du week-end, et vous qui n'êtes pas toujours très sociable, vous aimerez la compagnie des autres. Cependant, la conjonction entre Vénus et Mars dans votre 2e décan est toujours très active, et il est possible que vous fassiez une rencontre lors d'une soirée. Toutefois, cette rencontre peut aussi avoir été arrangée par des amis.

Verseau

La Lune et Jupiter étant en phase, vous devriez être d'une humeur de rêve, sauf qu'il y aura un détail pour vous mettre la tête à l'envers, un petit bobo quelque part, peut-être. Une indigestion ? Surtout que la Lune s'oppose aussi à Vénus et que, clairement, il y aura quelque chose qui n'ira pas, vous ne pourrez pas être entièrement satisfait et bien dans votre peau. Mais n'en faites pas une montagne !

Poissons

En revanche, pour vous, la conjoncture est assez et même très sympathique. Vous-même serez souriant, positif, charmeur et évidemment la vie vous répondra de manière tout aussi positive. Vous lirez dans le regard des autres que vous plaisez et cela suffira à vous rassurer sur votre pouvoir de séduction. Le coup de coeur dont nous parlons depuis quelques jours est toujours d'actualité.

