publié le 05/11/2019 à 08:05

Emmanuel Macron effectue son second voyage en Chine depuis ce lundi 4 novembre, et jusqu'au mercredi 6. Cette nuit, le président de la République a prononcé un discours à l'occasion de l'inauguration de la foire aux importations de Shanghai. Il a profité d'une déambulation dans les allées pour inviter le Président Xi Jinping à ouvrir davantage le marché chinois aux Français.



Et une gorgée de Bourgogne, et une ou deux gorgées de Languedoc, et encore un peu de Bordeaux, un Château Cheval Blanc... Au troisième verre, un sourire est apparu sur le visage de Xi Jinping, le tout entre deux bouchées de limousine, salers, charollaise et autres viandes bovines françaises avec une pointe de sel de Guérande.

Une belle promotion pour les produits français et sûrement de quoi détendre le Président chinois : les relations commerciales entre la Chine, la France et l'Europe doivent, elles, encore se détendre. "On a besoin de plus d'ouverture", a lancé une nouvelle fois Emmanuel Macron.

Les patrons français racontent l'enfer administratif qu'ils doivent affronter pour s'installer dans l'Empire du Milieu. "Les Chinois ne connaissent que le rapport de force dans les négociations", soupire un membre de la délégation française. Les choses progressent, mais elles progressent très doucement. C'est pourquoi Emmanuel Macron a décidé de retourner en Chine chaque année.

À écouter également dans ce journal

Grève à la SNCF - Les cheminots se mobilisent aujourd'hui pour défendre les guichetiers, dont l'emploi est menacé par le développement d'Internet et des bornes automatiques. Un grand rassemblement est prévu en début d’après-midi à la gare du Nord, à Paris.

Immigration - Le gouvernement devrait annoncer ce mercredi 6 novembre l’instauration d’objectifs chiffrés pour l’immigration économique, des quotas. L'objectif est de faciliter la délivrance de visas dans certains secteurs d’activités qui ont du mal à embaucher.

Pandas de Beauval - La direction du zoo de Beauval a demandé à Emmanuel Macron de négocier avec la Chine une prolongation du prêt des deux pandas qu'il abrite depuis 2012. Prêtés pour 10 ans, ils sont censés rentrer en Chine avec leur progéniture.