Emmanuel Macron en Chine : quelles sont les relations économiques avec la France ?

publié le 04/11/2019 à 08:51

Emmanuel Macron est en Chine aujourd'hui pour une visite officielle où l'accompagnent plusieurs dizaines de chefs d'entreprise français. C'est la seconde fois que le Président se rend dans l'Empire du milieu, une visite largement économique puisque la France est l'invitée d'honneur cette année de la Foire de Shanghai, qui débute ces jours-ci.

On attend la signature d'une quarantaine de contrats et d'accords économiques lors de cette visite. Le nombre de signatures est toujours un peu artificiel car on retarde souvent délibérément tous les contrats qui sont en cours pour les faire conclure par le chef de l'Etat.

A s'en tenir aux statistiques chinoises, la France serait excédentaire dans ses échanges avec la Chine de plus d'un milliard d'euros. Si on part au contraire des chiffres français, c'est la situation inverse avec un déficit d'une trentaine de milliards d'euros par an. Ces chiffres si différents s'expliquent par le fait que la Chine ne tient pas compte de la destination finale des produits qu'elle exporte. Un téléphone fait en Chine qui arrive en Europe par Rotterdam sera comptabilisé comme une exportation aux Pays-Bas même s'il est destiné à la France. Les statistiques chinoises sont donc très discutables, au contraire des françaises.

En réalité, le déficit de la France avec la Chine compte pour la moitié de notre déficit commercial global. Et si on enlève l'énergie et le matériel militaire, la balance négative avec Pékin pèse pour 90% du déficit français. Autrement dit, on serait équilibré avec la Chine on aurait plus de déficit commercial.

Que vend-on aux Chinois ?

On vend nos secteurs d'excellence traditionnels comme l'aéronautique avec les ventes d'Airbus qui marchent très bien. Mais or aéronautique, les ventes en Chine stagnent. C'est aberrant compte tenu de la dynamique économique de ce gigantesque pays.

L'année dernière par exemple nos ventes agricoles et agroalimentaires, en principe une de nos spécialités, ont baissé de 8% en particulier les produits laitiers et les viandes, l'un des secteurs qu'Emmanuel Macron veut soutenir pendant son voyage. Autre gadin : les pièces détachées automobiles qui ont souffert de l'effondrement auto du marché chinois après trente années de forte croissance.

Cette visite présidentielle est-elle utile pour les affaires ?

C'est déterminant pour les gros contrats institutionnels comme les avions ou le nucléaire. Un contrat pour une une usine de retraitement des déchets nucléaires en cours de négociation depuis 15 ans va être poussé par le président français. Sur les autres secteurs, ce type de voyage permet de rappeler que la France ce n'est pas seulement la Tour Eiffel et les vins de Bourgogne.



Le président défend les entreprises françaises sur un marche très protectionniste, surtout à un moment où elles ont été prises à partie par le régime communiste de Pékin parce que certains de leurs salariés avaient pris fait et cause en faveur du mouvement démocratique à Hong Kong.