publié le 04/11/2019 à 07:10

Une deuxième visite en Chine. Emmanuel Macron effectue dès ce lundi 4 novembre et jusqu'au mercredi 6 une visite en Chine. L'occasion pour le président de la République de mettre en avant les produits français, notamment agroalimentaires, inaugurer une antenne du musée Beaubourg et cultiver ses bonnes relations avec Xi Jinping.

Dans la grande métropole économique de l'est qu'est Shanghai, où il arrive lundi soir, Emmanuel Macron sera accueilli par son homologue chinois à la Foire des importations, un grand rendez-vous commercial dont la France est l'un des "invités d'honneur" avec 70 entreprises tricolores inscrites.

"On attend une quarantaine de contrats", indique l'Élysée, dans des secteurs traditionnels de la relation franco-chinoise (agroalimentaire, tourisme, santé, etc.). Le défi est d'élargir cette palette car "l'image de la France en Chine ne correspond pas tout à fait à la réalité", reconnaît Zhu Jing, du ministère chinois des Affaires étrangères.

Mettre en avant les capacités industrielles de la France

Pour 90% des Chinois, "la France est un pays romantique", réputé pour "la littérature, le vin, le fromage", en oubliant que "c'est aussi un pays avec de grandes capacités industrielles et des entreprises présentes dans le monde entier", selon lui.

Après la méga-commande de 300 appareils obtenus par Airbus en mars, Paris espère avancer sur le projet d'usine de traitement de combustibles nucléaires usés porté par Orano (ex-Areva), pour lequel "ça s'accélère" selon l'Élysée.

La foire, destinée à montrer que la Chine est un pays ouvert, se tient sur fond de guerre commerciale entre Pékin et Washington, dont l'Europe souhaite éviter de faire les frais.

Un déjeuner avec Guillaume Canet

Mardi, Emmanuel Macron inaugure le "Centre Pompidou West Bund Museum Project", la première antenne du célèbre musée parisien - surnommé Beaubourg - à s'implanter hors d'Europe. D'une surface de 2.100 m2, l'institution culturelle, conçue par l'architecte britannique David Chipperfield, vient enrichir le "corridor artistique" qui s'étend le long de la rivière traversant Shanghaï. Y seront exposées des œuvres prêtées par Beaubourg.



À cette occasion, Emmanuel Macron déjeunera avec des artistes chinois, dont certains travaillent en France. Il sera en outre accompagné par l'acteur Guillaume Canet, qui réalisera le prochain film des aventures d'Astérix, qu'il incarnera à l'écran, Astérix & Obélix, l'Empire du milieu, où le célèbre Gaulois se frottera à la culture chinoise.

6ème rencontre avec le président chinois en 3 ans

Emmanuel Macron passera plusieurs heures avec le président chinois, qu'il rencontrera pour la sixième fois en près de trois ans. "Xi Jinping attache une importance particulière à cette visite", qui est "une nouvelle étape dans la relation bilatérale", explique Zhu Jing. Ils visiteront ensemble mardi les pavillons chinois et français de la Foire de Shanghaï, puis les deux couples dîneront ensemble dans "un lieu très chinois", en échos au dîner en France, en mars, dans une villa-musée de Beaulieu-sur-Mer, sur la Côte d'Azur.



Xi Jinping recevra mercredi son hôte à Pékin pour des entretiens plus formels, notamment afin de pousser "un agenda euro-chinois" pour le climat et la biodiversité. En mars, les deux présidents avaient affirmé à Paris leur détermination à défendre un "multilatéralisme fort" face aux coups de boutoir du président américain Donald Trump.



Emmanuel Macron avait en outre appelé l'Europe à se doter d'une politique claire face au méga-projet d'infrastructures chinois des "nouvelles routes de la soie", qui doit permettre à Pékin d'aller chercher la croissance à l'international, notamment en Afrique.

Droits de l'Homme et Téhéran

Les deux chefs de l'État devraient également discuter des crises internationales, comme le nucléaire iranien, quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum adressé par Téhéran à ses partenaires de l'accord pour l'aider à contourner les sanctions américaines.



L'Élysée affirme qu'Emmanuel Macron devrait aussi aborder "sans tabou", "dans un cadre respectueux et franc", les questions sensibles des droits de l'Homme, de la situation à Hong Kong et au Xinjiang, des accusations de cyber-attaques... "Sur les droits de l'Homme, il y a un dialogue régulier entre la Chine et la France".



Son rôle est d'avoir des échanges constructifs, pas de se critiquer mutuellement", prévient Zhu Jing, en soulignant que "Hong Kong et le Xinjiang relèvent des affaires intérieures de la Chine". L'ONG Human Rights Watch (HRW) appelle Emmanuel Macron à "tenir ses promesses et appeler à des améliorations majeures en matière de droits humains" en Chine.