Quelle émotion !!! ¿ Je suis si heureuse et honorée de représenter notre région, le Languedoc Roussillon au concours Miss France cette année ! Je remercie le @comitemisslanguedocroussillon de m'avoir fait découvrir ce monde d'élégance ¿¿ Je remercie aussi le jury, le public et vous qui croyez en moi pour cette belle année qui m'attend. Une mention spéciale pour @lolabrenguesoff, à qui je succède, une femme formidable que j'affectionne beaucoup, et que j'espère rendre fière ¿ J'ai pu rencontrer de très belles personnes et vivre une semaine avec des filles exceptionnelles que je félicite¿ Je m'apprête à débuter une année remplis d'émotions et d'évènements, et j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout On lâche rien, direction Miss France ¿ ¿ @philippedoignon #missfrance #misslanguedocroussillon2019 #miss