Cyril Lignac et son inoubliable repas chez Maïté : "Je n'en pouvais plus"

publié le 03/11/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Cyril Lignac dans On Refait La Télé !



Globalement, la consommation de viande dans le monde est croissante. En France, elle n'a pas diminué malgré le phénomène vegan. Selon une étude de France Agrimer, les Français absorberaient 85 kilos de viande en moyenne par an.

Invité à réagir sur cette question de société, Cyril Lignac est catégorique : un monde sans viande n'est possible pour lui. Le chef conseille d'en manger moins souvent mais de faire d'avantage attention à la qualité du bœuf, du porcs ou encore de la volaille dans nos assiettes. Dans ses restaurants, celui qui est juré dans Le Meilleur Pâtissier sur M6 s'est tout de même adapté à la demande et propose aujourd'hui des menus vegan. Nous vous proposons de (re)découvrir sa réaction en vidéo ci-dessus...

"Le Meilleur Pâtissier" au royaume des princesses

La 8e édition du Meilleur Pâtissier a débuté le 11 septembre dernier sur M6. 14 nouveaux candidats avaient alors fait leur entrée dans les jardins du château de Montfort L'Amaury dans les Yvelines. La 9e émission de cette saison sera diffusée mercredi prochain à 21h05. Au menu : direction le royaume gourmand des princes et princesses !

Julia Vignali, Mercotte et Cyril Lignac de retour dans la saison 8 du "Meilleur Pâtissier" Crédit : Nicolas Bets/M6

Pour son défi, Cyril Lignac demandera aux pâtissiers en herbe de revisiter un gâteau chargé d'histoire : la galette des rois ! Il s'attaqueront ensuite à la redoutable épreuve technique de la reine Mercotte afin de réaliser un majestueux dessert glacé : La Marquise.

Enfin, pour l'épreuve créative, les candidats devront combler les attentes d'enfants en mettant en scène leurs princesses préférées dans des gâteaux féerique aux saveurs de leur choix. Ils vont devoir redoubler d'inventivité pour plaire au jury mais aussi au chef pâtissier François Daubinet, accompagné des enfants. Et pour la première fois dans le concours, la dégustation aura lieu dans le château du Meilleur Pâtissier. Au termes de ces épreuves, un candidat sera couronné meilleur pâtissier de la semaine et un autre quittera la compétition.

En deuxième partie de soirée, vous retrouverez Le Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux ! avec encore plus de recettes et de conseils. Chaque semaine, la critique culinaire Aurélie Chaigneau va à la rencontre d'un grand chef qui comme tous les pâtissiers de l'émission relève un défi de Cyril Lignac. Dans ce numéro, direction la pâtisserie Sandyan à Toulouse, à la rencontre de Yannick Delpech. Le chef revisitera à son tour à galette des rois.

Accompagné de Sophie et Anissa, Mercotte va révéler tous les secrets pour réussir une élégante Marquise. Les téléspectateurs retrouverons aussi Fançois Daubinet, chef pâtissier exécutif de la maison Fauchon, qui dévoilera ses astuces de professionnel lors d'une masterclass !

Enfin, dans la rubrique Les recette du net, deux candidats vont réaliser et tester une recette sucrée qui a fait des milliers de vues sur internet : le Royal.

"Chefs contre chefs" : Lignac et Piège s'affrontent sur M6

Prochainement, M6 lancera un nouveau programme culinaire intitulé Chefs contre chefs. Dans cette émission, Cyril Lignac et Jean-François Piège vont quitter leur rôle de juré pour devenir des candidats. La cuisine des deux chefs va être jugée par d'autres professionnels.

"Chefs contre chefs" bientôt sur M6

Produit par Cyril Lignac, ce format aura lieu à Naples. Les deux chefs vont partir à la découverte des plats emblématiques de la région, la pizza et les lasagnes, afin de les reproduire.



À chaque épreuve, Cyril et Jean-François devront séduire leurs hôtes afin de gagner des points jusqu'au duel final. Lors de cette ultime épreuve, les deux chefs français devront préparer tout un repas et seront jugés par de grands cuisiniers étoilés italiens.