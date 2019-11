publié le 05/11/2019 à 07:23

Malaise à tous les étages à la SNCF. Les cheminots se mobilisent, ce mardi 5 novembre, pour leurs guichetiers. Plusieurs rassemblements sont prévus en France. Le plus gros se tiendra en début d’après-midi à la gare du Nord, à Paris. Tous veulent défendre ce métier, progressivement tué par Internet. Un millier de postes ont été supprimés en 2019, autant l’an dernier.

À la gare de Lyon, les deux tiers des guichets ont disparu en quelques années. "Quand je suis rentré à la SNCF il y a une dizaine d'années, on était nombreux au guichet, on avait les moyens de travailler, on avait un avenir qui nous attendait. Aujourd'hui, on n'a plus rien", déplore un guichetier.

Ce sentiment est partagé par les agents commerciaux de la gare Montparnasse. "Ils ont supprimé trop de postes, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait des mois qu'il y a des files d'attente de plus en plus longues. Internet, c'est bien, le digital, c'est bien, les smartphones, c'est bien, mais l'humain aussi c'est bien. Et il y a bien un besoin" affirme l'un d'entre eux au micro de RTL.

Un besoin confirmé par l'une de ses collègues, qui regrette que le manque de personnel contraigne les guichetiers à ne pas pouvoir répondre efficacement à la demande. "Nous ne sommes plus capables" de recevoir tous les clients, "donc on refuse du chiffre d'affaires dans notre zone de vente", dit-elle.

