publié le 04/11/2019 à 08:10

Le duel de 2022 ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen recueillent chacun 27 à 28% d'intentions de vote au premier tour pour l'élection présidentielle de 2022, loin devant Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche, paru dimanche 3 novembre.

Le chef de l'État ne recueillerait que 27% si le candidat de la droite était Xavier Bertrand ou François Baroin, alors que la présidente du Rassemblement national demeure à 28% quelles que soient les hypothèses, des résultats contenus dans la marge d'erreur. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position, à 11%, ex-aequo avec François Baroin, mais devant Xavier Bertrand (10%) ouValérie Pécresse (7%), selon les différents scénarios testés par l'institut de sondage.

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 4 novembre, François Baroin a salué le travail de "'l'équipe de talents" à la tête des Républicains. "On peut additionner toutes les défaites, mais on peut remonter grâce" à eux "c'est pour cela que je suis prêt à les accompagner pendant quelques mois jusqu'aux municipales, explique-t-il.



Le maire de Troyes veut sortir du duel déja annoncé pour l'élection présidentielle de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "C’est sain qu’il y ait une stabilisation et même un rebond (au sein de l'équipe des Républicains, ndlr) parce qu’il faut desserrer cette mâchoire entre Le Pen et Macron qui est comme un piège à loup et ce n'est pas bon pour le débat démocratique", ajoute-t-il.