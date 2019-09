EN DIRECT - Décès de Jacques Chirac : suivez notre édition spéciale

publié le 26/09/2019 à 12:02

Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans, ce jeudi 26 septembre. Le 18 septembre 2016, l'ancien président de la République avait été hospitalisé, après un malaise à Agadir au Maroc. Il avait été admis à La Pitié-Salpêtrière pour infection pulmonaire.

Depuis son départ de l'Élysée en mai 2007, Jacques Chirac, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en 2010 et une quinzaine de jours en décembre 2015, déjà à la Pitié-Salpêtrière, pour affaiblissement.

En mars dernier, Jean-Louis Debré donnait des nouvelles de l'ancien président de la République. "Le corps va bien (...) Je ne sais pas s'il me reconnaît, j'en ressors moralement épuisé, ça me fait mal de le voir comme ça mais j'ai la faiblesse de penser que ma présence lui fait du bien", confiait-il alors au Monde.

12h47 - Emmanuel Macron prononcera une allocution à 20 heures.



12h45 - Lionel Jospin, premier ministre de Jacques Chirac pendant la cohabitation, a confié ses souvenirs au micro de RTL. "Mes pensées vont d'abord à Bernadette Chirac et à sa fille (...) J'ai fait sa connaissance à la mairie de Paris. Puis, pendant son septennat, ce à quoi nous avons veillé tous deux en politique étrangère, c'est que la France parle d'une seule voix et qu'elle soit", a-t-il indiqué.



12h43 - "Malgré toutes les divergences que l’on pouvait avoir avec Jacques Chirac, il aura été un grand amoureux de l’Outre-mer et le Président capable de s’opposer à la folie de la guerre en Irak, renouant avec la traditionnelle position d’équilibre et de diplomatie de la France", a écrit Marine Le Pen sur Twitter

12h38 - À l'antenne de RTL, Line Renaud confie que Jacques Chirac "était comme son frère" pour elle. "Il était vraiment un type formidable, un grand président", explique-t-elle émue. Elle avait pu voir l'ancien président de la République il y a deux mois : "J'allais chez lui et il était très faible et il me souriait. Il y avait toujours Claude à côté. Il souriait. Il ne parlait plus".



12h34 - "Je ne l'ai jamais ménagé mais je l'ai aussi beaucoup aimé... Il avait une vraie empathie avec les gens, il les aimait", explique Franz-Olivier Giesbert sur RTL

12h29 - Jean-Luc Mélenchon a réagi sur Twitter. "L'Histoire de France tourne une page. Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis. Et pour cette part là, nous lui sommes reconnaissants", a écrit le leader de la France insoumise.

Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi sous Jacques Chirac, a aussi rendu hommage à l'ancien président de la République. "Le Président Chirac a tiré sa révérence. Si chaque Français est ému et triste aujourd'hui, c'est pour l'homme chaleureux humain et visionnaire"

12h24 - Au fil des années, son charisme décontracté en a fait l'une des figures politiques les plus marquantes de la Ve République. Jacques Chirac, retour sur une vie politique engagée en 45 images.

Jacques Chirac, né dans le Ve arrondissement de Paris, est issu d'une famille corrézienne "républicaine et laïque" Crédits : INA | Date : 10/12/2015 45 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Jacques Chirac, né dans le Ve arrondissement de Paris, est issu d'une famille corrézienne "républicaine et laïque" Crédits : INA | Date : Jacques Chirac a étudié à l'institut d'études politiques de Paris entre 1951 et 1954, où il rencontre Bernadette Chodron de Courcel. Crédits : INA | Date : Jacques Chirac se marie le 16 mars 1956 avec Bernadette Chodron de Courcel, malgré la réticence des parents de la jeune femme Crédits : INA | Date : Le premier ministre Jacques Chaban Delmas (2e gauche) vient de prendre la parole sous une affiche représentant le général De Gaulle et Georges Pompidou le 27 juin 1971 à Dijon au cours d'une réunion du comité central de l'UDR Crédits : AFP | Date : Le 27 avril 1968, Jacques Chirac, alors secrétaire d'État chargé de l'Emploi, participe aux négociations qui aboutiront aux Accords de Grenelle. Crédits : STF / AFP | Date : Jacques Chirac, Secrétaire d'État à l'Économie et des Finances et le ministre des Finances François-Xavier Ortoli quittent l'Élysée, le 13 novembre 1968 Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac, récemment nommé premier ministre, parcourt 48.600 kilomètres en une journée et demi à bord de l'avion Concorde Crédits : Capture d'écran du blog "Fuck Yeah Jacques Chirac" | Date : Le 27 mai 1974, Jacques Chirac est nommé premier Ministre par Valéry Giscard d'Estaing Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac et sa fille Claude, 11 ans, se bronzent le 19 août 1974 au bord de la piscine de leur hôtel à Auron dans les Alpes-Maritimes Crédits : STF / AFP | Date : Jacques Chirac s'entretient avec des agriculteurs qui lui présentent une chèvre lors de sa visite au salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris le 6 mars 1975 Crédits : STF / AFP | Date : Le 24 mars 1975, le premier ministre rencontre Leonid Brejnev, le secrétaire général du comité central du Parti communiste soviétique Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac pose en combinaison de pilote en septembre 1975, après un vol d'une heure à bord d'un avion de chasse Jaguar Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac pose avec des indiens à Maripasoula, lors de sa visite en Guyane le 25 décembre 1975 Crédits : AFP | Date : Le Premier ministre fume une cigarette en mars 1976 à Nice Crédits : Georges Bendrihem / AFP | Date : En août 1986, Jacques Chirac est en visite à Nouméa Crédits : AFP | Date : Lors de l'inauguration du Musée d'Orsay en décembre 1986, Jacques Chirac embrasse sur la joue madame Claude Pompidou Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac, alors maire de Paris, en visite à la Grande Muraille de Chine en septembre 1978 Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, alors âgé de 26 ans, lors d'un dîner le 24 mars 1981 Crédits : Georges Bendrihem / AFP | Date : Le candidat RPR à l'élection présidentielle Jacques Chirac participe à un repas en son honneur lors d'une visite de campagne à Pau, le 17 avril 1981 Crédits : GEORGE BENDRIHEM / AFP | Date : Jacques Chirac, candidat à la présidentielle de 1981, vote au premier tour à Sarran, le 10 mai 1981. Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac embrasse la main de Danielle Mitterrand, la femme de François Mitterrand, élu à la présidence de la République Crédits : AFP | Date : Le 5 décembre 1980, le maire de Paris saute le portillon du métro parisien, lors de l'inauguration d'une exposition d'art moderne dans la station de RER Auber Crédits : JEAN-CLAUDE DELMAS / AFP | Date : Jacques Chirac, à nouveau candidat pour le RPR en 1988, se rend à la mairie de Sarran (Corrèze) pour voter lors du premier tour, le 8 mai 1988. Crédits : AFP | Date : Le candidat à l'élection présidentielle de 1995 achète une pomme sur le marché de Gap en mars 1995. La phrase "mangez des pommes", repris par l'émission des "Guignols de l'info", deviendra l'un des grands attributs de Jacques Chirac dans la campagne Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac entouré de militants lors de la campagne présidentielle le 24 mars 1995. Il est accompagné d'Alain Juppé, son directeur de campagne Crédits : GEORGES BENDRIHEM / AFP | Date : Le candidat à l'élection présidentielle s'apprête à prendre un bulletin pour aller voter, le 23 avril 1995 à Sarran (Corrèze) Date : Jacques Chirac face à Lionel Jospin, lors du débat télévisé des deux candidats du second tour de l'élection présidentielle de mai 1995 Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac, le jour de son élection à la présidence de la République, se fraie un chemin à travers la foule des sympathisants le 7 mai 1995 Crédits : PIERRE BOUSSEL / AFP | Date : Sur sa photographie officielle, Jacques Chirac pose à l'extérieur, dans le jardin de l'Élysée Crédits : La Documentation Française | Date : Le 21 novembre, Jacques Chirac assiste à un combat de sumos à Fukukoa, au Japon Crédits : JIJI PRESS / AFP | Date : Jacques Chirac s'entretient avec le porte-parole du Parlement Palestinien Ahmed Qoreï, le 24 janvier 2002 à l'Élysée. Crédits : AFP | Date : Jacques Chirac, une bière à la main, en janvier 2002 à Provins Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date : Jacques Chirac dans son bureau, quelques heures avant le résultat du second tour de l'élection présidentielle de 2002 Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date : Jacques Chirac salue la foule, le 5 mai 2002, à l'issue du second tout de la présidentielle. Il a été réélu avec un score allant de 81,7% à 82,1% des suffrages, contre 17,9% à 18,3% des voix pour Jean-Marie Le Pen. Crédits : AFP | Date : Des militants laissent éclater leur joie devant le hall de l'Hôtel de Ville de Paris, à l'issue du sceond tour de la présidentielle de 2002 Crédits : Richard Bouhet / AFP | Date : Des militants rassemblés sur la place de la mairie de Rennes pour réclamer la démission de Jacques Chirac, après sa réelection Crédits : Marcel Mochet / AFP | Date : Jacques Chirac sort de l'hôpital le 9 septembre 2005, où il a été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral pendant une semaine Crédits : JEAN-PIERRE MULLER / AFP | Date : Jacques Chirac appelle à un retour de la loi et de l'ordre dans les banlieues, où des émeutes ont éclaté après la mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date : Réunion avec le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy et le premier ministre Dominique de Villepin sur la question du Contrat de Première Embauche (CPE), le 10 avril 2006 Crédits : PATRICK KOVARIK / POOL / AFP | Date : Le 11 mars 2007, Jacques Chirac annonce qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2007 Crédits : PATRICK KOVARIK / POOL / AFP | Date : Jacques Chirac salue son premier ministre Dominique de Villepin le jour de sa passation de pouvoir à Nicolas Sarkozy, le 15 mai 2007 Crédits : PATRICK KOVARIK / AFP | Date : François Hollande et Jacques Chirac, le 11 juin 2011 Crédits : JEAN-PIERRE MULLER / AFP | Date : L'ancien président de la République s'entretient avec le président chinois, Hu Jintao, le 5 novembre 2010 à l'hôtel George V, à Paris Crédits : PATRICK KOVARIK / POOL / AFP | Date : Jacques Chirac lors d'une conférence de presse autour de la publication de ses mémoires : "Mémoires : chaque pas doit être un but", le 12 novembre 2010 Crédits : STR / AFP | Date : Jacques Chirac, accompagné de sa femme Bernadette, lors de la cérémonie de la fondation Jacques Chirac au musée du Quai Branly, le 21 novembre 2014 Crédits : PATRICK KOVARIK / POOL / AFP | Date : 1 / 1 < > +

12h23 - Sur RTL, Jean-François Copé témoigne : "C'est lui qui m'a initié à la politique. Je suis ému. C'est toute une histoire. Je pense à cette personnalité incroyable, avec un charisme fou. Quand il entrait dans une pièce, le silence se faisait immédiatement". L'ancien porte-parole du gouvernement sous le septennat de Jacques Chirac reconnaît une certaine "nostalgie" quant à sa façon de gouverner.



12h20 - Richard Ferrand a rendu hommage à Jacques Chirac. "Jacques Chirac fait désormais partie de l’Histoire de France. Le peuple français perd un inlassable républicain, visionnaire, attentif aux grands débats de son temps", a écrit le président de l'Assemblée nationale

Jacques Chirac fait désormais partie de l’Histoire de France. Le peuple français perd un inlassable républicain, visionnaire, attentif aux grands débats de son temps.

12h19 - L'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron a été mis au courant du décès de Jacques Chirac, ce matin



12h15 - Jacques Chirac a vécu pour et par la politique. Notre portrait de l'ancien président de la République.

12h14 - Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.



Ses mandats élyséens resteront marqués par son "non" à la deuxième guerre d'Irak, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d'alarme ("notre maison brûle") face à la dégradation de l'environnement, une première victoire importante sur l'absurde mortalité routière.

12h11 - L'Assemblée nationale a annoncé une minute de silence, après l'annonce du décès de Jacques Chirac. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a annoncé son décès en séance publique.

Richard Ferrand a annoncé, en séance publique, le décès de Jacques Chirac.

12h10 - "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.



12h02 - La famille de Jacques Chirac a annoncé le décès de l'ancien président de la République.