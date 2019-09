publié le 26/09/2019 à 13:05

Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès de Jacques Chirac. L'ancien président de la République est décédé ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux.

Line Renaud, une grande intime de la famille Chirac, confie sur RTL que Jacques Chirac "était comme son frère" pour elle. "Il était vraiment un type formidable, un grand président", explique-t-elle émue. Elle avait pu voir l'ancien président de la République il y a deux mois : "J'allais chez lui et il était très faible et il me souriait. Il y avait toujours Claude à côté qui lui disait : "Papa, c'est Line". Il souriait. Il ne parlait plus".

Jacques Chirac et Line Renaud se connaissent depuis 1975. "Il avait tellement de qualité. Il était fidèle en amitié, il était chaleureux, il aimait le public, il aimait le peuple, il aimait prendre un verre avec eux, leur serrer la main". Elle a déclaré ressentir "une grande, une immense tristesse" pour son ami qui était "présent tout le temps, même quand ça n'allait pas". "On savait que sa mort était proche, que ça ne pouvait que se terminer comme ça mais on est jamais prêts", a-t-elle dit, émue. "C'était un grand Français, c'était un grand homme d'État".