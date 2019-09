et Christelle Rebière

publié le 26/09/2019 à 15:43

Alain Juppé, ancien Premier ministre et lieutenant préféré de Jacques Chirac, a fait part d'une "très forte émotion personnelle" à l'annonce de la mort jeudi 26 septembre de l'ancien président de la République, sur RTL.

"C'est un choc politique parce que je l'ai accompagné pendant tout son parcours mais aussi une très forte émotion personnelle parce que nous avions tissé au fil des années une relation unique dans la vie politique qui était faite de fidélité, de confiance, d'estime et d'affection réciproque", a-t-il déclaré, ému.

La première rencontre entre Alain Juppé et Jacques Chirac a lieu en mai 1976. On présente alors Alain Juppé, âgé de 20 ans, à Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui cherche un chargé de mission. Jacques Chirac disait qu'Alain Juppé était son fils préféré.

"Notre relation avait quelque chose de filiale, même si la différence d'âge ne justifiait pas l'utilisation de cet adjectif mais c'est lui qui m'a donné toutes mes chances en politique en 1976, qui m'a accompagné tout au long de mon parcours. J'essayais de lui apporter mon énergie et ma fidélité", a-t-il déclaré.

Notre relation réciproque ne s'est jamais démentie, même dans les moments difficiles Alain Juppé





L'ancien maire de Bordeaux a souligné le parcours politique de Jacques Chirac, "tellement long, tellement dense et tellement riche". "Je garde l'image d'un homme sympathique, attentif, bienveillant. Combien de fois je l'ai vu prendre des nouvelles d'un ami ou d'une connaissance malade, et ce n'était pas pour la communication, c'était dans la discrétion", a-t-il affirmé.

Alain Juppé a également déclaré avoir vu l'ancien président de la République "très récemment", sans donner plus de détails. "J'ai été très heureux d'être à son chevet dans les derniers moments. Je n'en dirai pas plus, et je voudrai surtout rendre hommage à tous ceux qui l'ont accompagné, en particulier sa fille Claude Chirac qui a été d'un dévouement admirable", a-t-il conclu, ému.