publié le 26/09/2019 à 13:15

Les réactions, politiques ou non, se succèdent après l'annonce de la mort de Jacques Chirac, survenue jeudi 26 septembre. Son ancien Premier ministre Lionel Jospin, dont la parole se fait rare, s'est exprimé sur RTL et lui a rendu hommage, en envoyant d'abord "toutes ses pensées à Bernadette Chirac, sa fille et leurs proches".

"J'ai fait sa connaissance en 1977 lorsqu'il était maire de Paris, et 20 ans plus tard, j'ai eu le privilège de gouverner la France sous sa présidence pendant 5 ans", se souvient le socialiste, qui évoque "une période politique complexe" due à la cohabitation.

Pendant ces 5 ans passés ensemble, Lionel Jospin l'assure : "Nous avons veillé tous deux à ce que la France parle d'une seule voix et qu'elle soit respectée sur la scène internationale". Celui qui est désormais retiré de la vie politique depuis l'élection présidentielle de 2002 "garde le souvenir de sa vitalité et aussi des moments de cordialité que l'exercice du pouvoir peut réserver à deux hommes différents".