publié le 26/09/2019 à 13:26

Le président de la République prononcera, à 20h00, une allocution télévisée en hommage à son prédécesseur Jacques Chirac, a fait savoir jeudi 26 septembre l'Elysée après l'annonce du décès de l'ancien chef de l'État.

Emmanuel Macron a également renoncé à se rendre à Rodez, où il devait lancer le débat national sur les retraites dans la soirée. Bien que le président reste à Paris ce soir, cette manifestation est toutefois maintenue avec la participation de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites.

Jacques Chirac, président entre 1995 et 2007, est décédé ce jeudi matin "au milieu des siens, paisiblement", selon Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Alors âgé de 86 ans, il n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années. Il souffrait notamment de "perte de mémoire", "d'absences" et de "surdité".



Le monde politique français est en deuil et rend hommage à celui qui a été deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.