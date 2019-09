publié le 26/09/2019 à 14:22

Jacques Chirac avait été son premier ministre de 1974 à 1976. Ce jeudi 26 septembre, Valéry Giscard d'Estaing a exprimé son "émotion" à l'annonce de la mort de celui qui lui a succédé à la présidence de la République un peu moins de dix ans plus tard.

"J'ai appris avec beaucoup d'émotion la nouvelle de la disparition de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. J'adresse à son épouse et à ses proches un message de profondes condoléances", a écrit l'ancien chef de l'État (de 1974 à 1981) dans un court message diffusé quelques instants après l'annonce de la mort de Jacques Chirac, survenue le 26 septembre.

Politiquement, les deux hommes se sont opposés pendant plus de trente ans. Une rivalité qui a culminé avec la "trahison" de Chirac en 1981 ayant contribué à porter au pouvoir François Mitterrand. Une "honteuse et stupide manœuvre" que Valéry Giscard d'Estaing, qui avait brigué en vain sa réélection, n'a jamais pardonnée et qu'il relate dans ses mémoires, Le Pouvoir et la Vie.