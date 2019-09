Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, en 1990

publié le 26/09/2019 à 14:15

Nicolas Sarkozy a partagé sa "profonde tristesse" après l'annonce du décès de Jacques Chirac ce jeudi 26 septembre, à l'âge de 86 ans. "C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui. J'en éprouve une grande tristesse", a affirmé celui qui a été le ministre des Finances et de l'Intérieur de Jacques Chirac.

L'ancien président de la République "a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen", a ajouté Nicolas Sarkozy dans un communiqué. L'ex-chef d'État a salué "la stature imposante et la voie si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle".

Nicolas Sarkozy a rappelé qu'il s'était engagé "très tôt dans la vie politique à ses côtés". "C'est sur son exemple que j'ai souhaité servir la France (...). S'il a pu nous arriver de nous opposer sur le plan politique, je n'ai jamais oublié ce que je lui devais et ce qu'il a fait pour notre pays auquel il a voué son existence,", a-t-il écrit dans son communiqué.

"Sa mémoire restera dans l'Histoire de France comme dans le cœur de tous nos compatriotes".