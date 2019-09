publié le 26/09/2019 à 13:18

La classe politique rend hommage à Jacques Chirac. L'ancien président de la République est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans. Sa famille a annoncé le décès à la mi-journée dans un communiqué. Jacques Chirac laisse derrière lui la carrière politique la plus prolifique de la Ve République. Locataire de l'Élysée entre 1995 et 2007, il avait connu auparavant plusieurs mandats de député de Corrèze, la mairie de Paris, Matignon, un secrétariat d'État et la présidence du RPR, le principal parti de la droite française créé sous son impulsion.

Malade depuis de longues années, Jacques Chirac était physiquement affaibli. Sa santé s'est lentement dégradée depuis son départ de l'Élysée. Hospitalisé à plusieurs reprises, il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et fut particulièrement éprouvé par la disparition de sa fille aînée Laurence, en 2016. Ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares. Il était apparu particulièrement diminué, appuyé sur François Hollande, lors de l'une de ses dernières sorties en novembre 2014.

Même si son bilan de Président faisait débat, Jacques Chirac avait su se rendre sympathique, par son sourire, ses bons mots et sa bonhomie, au point de devenir la personnalité politique préférée des Français après son départ de l'Élysée. Ses amis et ses anciens adversaires politiques lui rendent hommage ce jeudi.

Les réactions à la mort de Jacques Chirac

François Hollande salue "un combattant". L'ancien président socialiste a rendu hommage jeudi après-midi à "un combattant" qui "avait su établir un lien personnel avec les Français". Entre Jacques Chirac et François Hollande, tous deux énarques, corréziens et anciens présidents, un lien particulier s'était tissé au fil d'une histoire complexe, commencée en affrontement politique et achevée en complicité affectueuse.

Nicolas Hulot fait part de sa "profonde tristesse". L'ancien ministre de la Transition écologique a exprimé "sa profonde tristesse" après l'annonce de la mort de Jacques Chirac à qui il vouait "une amitié précieuse et sincère".

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Jacques Chirac. Notre rencontre fût déterminante dans mon parcours et le combat qui m’anime. Il avait en lui une véritable fibre humaniste qui a nourri une amitié précieuse et sincère. Mes pensées vont à sa famille. — Nicolas Hulot (@N_Hulot) September 26, 2019

Thierry Breton se souvient de "l'intelligence de tous les instants" de Jacques Chirac. Depuis Seattle, aux États-Unis, l'ancien ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (2005-2007) fait part sur RTL de son 'immense tristesse". "Je viens de l'apprendre. On s'attendait tous à ce que ça arrive à un moment ou un autre. Je suis très ému d'avoir entendu avec vos auditeurs la voix de Jacques Chirac parlant de l'avenir, quelque chose qui le préoccupait mais qu'il gardait pour lui. C'était un jardin secret. Il était tellement dans le présent, dans l'intelligence de tous les instants, dans l'intelligence des rapports humains. Il avait une vision extrêmement claire des grands aspects géopolitiques et des grands rapports de force", se souvient-il.

> Thierry Breton rend hommage à Jacques Chirac décédé à l'âge de 86 ans Crédit Média : RTL | Durée : 04:28 | Date : 26/09/2019