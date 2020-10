DIRECT VIDÉO - Coronavirus en France : suivez l'interview d'Emmanuel Macron

Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 14/10/2020 à 19:00

Comment "vivre avec le virus" ? Emmanuel Macron devrait fixer un cap et effectuer plusieurs annonces concernant la crise sanitaire qui touche la France. La mission d'évaluation de la gestion de la crise du coronavirus, mandatée en juin par le chef de l'État, a pointé dans un rapport d'étape des "défauts manifestes d'anticipation, de préparation et de gestion" dans les aspects sanitaires.



Disponibilité des masques, déploiement des tests, coordination entre les différents acteurs et déclin de la priorité accordée à la prévention constituent autant de points faibles dans les décisions prises ces derniers mois, selon le groupe de cinq experts présidé par l'infectiologue suisse Didier Pittet, qui remettra son rapport final au mois de décembre.

>> Suivez dès 19h55, l'interview d'Emmanuel Macron en direct sur RTL et RTL.fr. Elle sera suivie d'une émission de décryptage présentée par Vincent Parizot, accompagné des éditorialistes et experts de RTL.

Suivez en direct l'interview de Macron

19h21 - L'hypothèse d'un couvre-feu nocture a été étudiée par Emmanuel Macron et le gouvernement. Cette option a d'ailleurs provoqué une division parmi les ministres.

19h18 - À quelques minutes de la prise de parole d'Emmanuel Macron, le gouvernement a indiqué que l'état d'urgence sanitaire sera rétabli en France à partir du vendredi 17 octobre. Qu'est-ce que ça change ? Éléments de réponse ici.



19h15 - Invité à l'antenne de RTL, Olivier Klein le maire de Clichy-sous-Bois pointe les conséquences d'un couvre-feu "sur la vie culturelle". "Mais si c'est un mal nécessaire, il faut le faire. Il ne faut pas mésestimer la réalité de cette crise sanitaire et sociale. S'il faut pendant un temps - que j'espère le plus court - réduire les possibilités de sortir pour que chacun prenne bien en compte le risque, il faudra s'y plier", a-t-il expliqué.



19h - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à la sixième intervention d'Emmanuel Macron sur la gestion de la crise du coronavirus.