Coronavirus : quelles villes sont concernées par le couvre-feu ?

publié le 14/10/2020 à 20:16

Face à une recrudescence de plus en plus importante en France, Emmanuel Macron a annoncé jeudi 14 octobre qu'un couvre-feu allait être mis en place à partir de samedi de 21h à 6h en Île-de-France et dans 8 métropoles. Cette nouvelle mesure, censée limiter la propagation de la Covid-19, va interdire les déplacements en extérieur pour 4 semaines, avec une prolongation possible jusqu'au 1er décembre.

En France métropolitaine, ce sont les zones placées en alerte maximale qui sont concernées par la mise en place d'un couvre-feu. Il s'agit des régions où les trois indicateurs de la circulation du virus, à savoir le taux d'incidence, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans et la part des patients Covid en réanimation, ont dépassé les seuils limites.

Les métropoles concernées par le couvre-feu sont :

- La métropole d'Aix-Marseille

- Île-de-France

- Lyon

- Grenoble

- Saint-Étienne

- Lille

- Toulouse

- Montpellier

- Rouen

Le couvre-feu, déjà expérimenté en Guyane depuis le mois de mai dernier, a fait ses preuves. La directrice de l'ARS de Guyane assure que "le nombre de cas a cessé d'augmenter" après la mise en place de cette restriction. Très strict dans un premier temps, il s'est ensuite allégé en fonction de l'évolution de l'épidémie.