Coronavirus : Emmanuel Macron annonce un couvre-feu

publié le 14/10/2020

C'était une mesure à l'étude depuis plusieurs jours alors que l'exécutif tente coûte-que-coûte de casser la dynamique de deuxième vague épidémique sans en passer par un reconfinement. Aussi, c'est donc "un confinement nocturne" qu'a annoncé Emmanuel Macron. Un couvre-feu va être mis en place, "une mesure pertinente", à partir de samedi pour 4 semaines, avec une prolongation possible jusqu'au 1er décembre.



"C'est ce qu'on a fait en Guyane, et ça a été efficace", a défendu le Président. Le couvre va "s'appliquer à la région Île-de-France et à 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Toulouse." Le couvre-feu s'appliquera de 21h à 6h.



Les bars, restaurants et autres lieux "devront fermer à 21h", a expliqué Emmanuel Macron. Les Français devront s'organiser pour être rentré avant 21 heures à leur domicile. Les détails seront précisés ce jeudi lors d'une conférence de presse du Premier ministre.

"Nous n'avons pas perdu le contrôle, nous sommes dans une situation qui est préoccupante, a estimé Emmanuel Macron. Nous avons appris de la première vague. Ce virus que nous connaissons depuis le début de l'année revient. Nous sommes dans cette deuxième vague. Ce virus est grave et dangereux pour tout le monde."