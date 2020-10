publié le 14/10/2020 à 18:56

"La crise sanitaire est là. On a tous des proches malades ou hospitalisés". Le maire socialiste de Clichy-sous-Bois Olivier Klein estime que face à la crise sanitaire et la crise sociale "importante", Emmanuel Macron doit tenir des propos "non stigmatisants" et "non culpabilisants".

Invité à l'antenne de RTL, le maire PS de Clichy-sous-Bois s'est exprimé sur l'option d'un couvre-feu dans les villes avec une circulation du virus active. "Je déteste le mot couvre-feu Il n'est pas adapté à une crise sanitaire", a-t-il indiqué préférant "mesures de protection". "Il est guerrier", ajoute-t-il.

Le maire de Clichy-sous-Bois pointe les conséquences d'un couvre-feu "sur la vie culturelle". "Mais si c'est un mal nécessaire, il faut le faire. Il ne faut pas mésestimer la réalité de cette crise sanitaire et sociale. S'il faut pendant un temps - que j'espère le plus court - réduire les possibilités de sortir pour que chacun prenne bien en compte le risque, il faudra s'y plier", a-t-il expliqué.