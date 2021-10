DIAPORAMA - Présidentielle 2022 : 6 mois avant le premier tour, qui s'est déclaré candidat ?

L'essayiste et journaliste politique Éric Zemmour assiste à la table ronde “Publicité et famille” lors du quatrième sommet démographique à Budapest, le 24 septembre 2021.

L'essayiste et journaliste politique Éric Zemmour assiste à la table ronde “Publicité et famille” lors du quatrième sommet démographique à Budapest, le 24 septembre 2021. Crédits : Attila KISBENEDEK / AFP

La course à l'Élysée est lancée et pourtant, certains ne se sont pas encore officiellement déclarés candidats. À six mois de la présidentielle, qui aura lieu les 10 et 24 avril 2022, les candidatures se bousculent dans tous les camps. De la gauche jusqu'à la droite, retour sur les personnalités qui visent la présidence de la République.

À gauche de l'échiquier politique, Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière (LO) et Philippe Poutou pour le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) rempilent tous deux pour une troisième fois dans la course à la présidentielle. De même pour le chef de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, aussi candidat en 2012 et 2017. Fabien Roussel se présente pour le Parti communiste français (PCF) et Gérard Filoche pour la Gauche démocratique et sociale (GDS).

Côté gauche plus modérée, Anne Hidalgo et Olivier Le Foll sont candidats à l'investiture du Parti socialiste (PS). Arnaud Montebourg prône quant à lui, seul, La Remontada de la France. Yannick Jadot, vainqueur de la primaire EELV, représentera les écologistes. Enfin, Pierre Larrouturou, anciennement au PS et chez EELV, se présente pour Nouvelle Donne.

Beaucoup de latence chez les hommes et femmes politiques de droite. Ce qui est certains, c'est que François Asselineau se présente à nouveau pour l'Union populaire républicaine (UPR). Toujours chez Les Républicains, Michel Barnier a décidé de se frotter aux deux leaders de la droite, ayant eux, quitté le parti : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Eric Ciotti a également affirmé sa candidature à l'investiture LR ainsi que Philippe Juvin et Denis Payre. Jean Lassalle rempile au sein de son mouvement politique Résistons.

Parmi les têtes les plus à droite de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, se présente pour une troisième fois. Candidat également l'année dernière, Jean-Frédéric Poisson se relance dans la course. Tout comme Florian Philippot, candidat des Patriotes et Marine Le Pen pour le Rassemblement National.

S'ils sont déjà très nombreux, deux hommes plutôt bien placés dans les sondages, ne se sont pas encore déclarés candidats : Emmanuel Macron et Eric Zemmour. Cela ne saurait tarder.