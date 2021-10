Au lendemain de la publication du sondage qui place Éric Zemmour au second tour, Marine Le Pen est au sommet de l'élevage de Cournon-d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand pour réaffirmer ses ambitions. Méthode Coué ou contre-attaque, la candidate du Rassemblement national fait tout pour afficher sa sérénité.

Dans une ambiance similaire à celle du salon de l'agriculture, il n'était pas question pour Marine Le Pen de montrer un quelconque signe de fébrilité. La candidate a enchaîné les selfies auprès de ses sympathisants, conquis, même si Éric Zemmour était dans toutes les têtes. "Je lui ai demandé si (Éric) Zemmour venait, elle ne m'a pas répondu", confie l'un de ses soutiens.

Devant les journalistes, Marine Le Pen n'a pas manqué de surjouer la sérénité : "L'expérience me permet de vous dire que les uns et les autres ne devraient pas se précipiter à tirer des conclusions hâtives et si je dois vous en convaincre, je pense que l’accueil qui m'est fait aujourd'hui est un élément".

À écouter également dans ce journal

Hommage - Près d'un an après l'assassinat de Samuel Paty, un hommage sera rendu vendredi 15 octobre dans les établissements scolaires, à la veille du premier anniversaire de sa mort. Un "temps de recueillement" en sa mémoire devra être respecté et une heure de cours sera consacrée à une séance d’échange et de débats.

Santé - À compter du vendredi 15 octobre, les tests de dépistage contre la Covid-19 vont devenir payants et leurs prix sont désormais connus. Les tests antigéniques coûteront 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire et les tests PCR seront quant à eux facturés 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance.

Football - L'équipe de France est opposée à la Belgique ce jeudi (20h45), à Turin, en demi-finale de la Ligue des Nations. Didier Deschamps devrait opter pour un 3-4-3 avec notamment les deux frères Hernandez, Lucas et Théo, titularisés en défense.