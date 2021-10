2022 : Hidalgo veut "porter la voix des femmes qui ne peuvent pas se contenter de passer les plats"

Interrogée sur sa candidature à l'Élysée, Anne Hidalgo l'affirme : "Je veux porter la voix des femmes de ce pays qui ne peuvent pas en permanence se contenter de passer les plats. Il est temps qu'une femme dans ce pays accède vraiment à des postes de premier plan".

"La femme que je suis est bien décidée à aller au bout", a ainsi confié la maire de Paris. Et de poursuivre : "Parce que je veux porter aussi, au-delà de la transition écologique, au-delà de la transition sociale de cette transition écologique sur laquelle il faut mettre des mesures d'urgence, je veux porter la voix des femmes".

Une possible union avec Yannick Jadot est-elle possible ? "Tout le monde discute", répond Anne Hidalgo. Mais, la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle appelle à faire preuve de patience. "On est au début d'une campagne, je sens beaucoup de fébrilité", rapporte-t-elle, avant de préciser : "des gens nous expliquent que les enquêtes d'opinion sont les résultats définitifs d'une élection qui aurait lieu aujourd'hui. Il faut arrêter ce délire quand même".

"Une campagne électorale, c'est un moment où les candidats viennent poser, proposer, débattre", souligne Anne Hidalgo. "Je pense que les Françaises et les Français, eux-mêmes, vont créditer les uns et les autres de plus crédibilité et on verra", conclut-elle.