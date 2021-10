"On est en direct" : "Je ne suis pas un obsessionnel de la candidature", défend Mélenchon

Sur le plateau de l'émission On est en direct, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur la division latente dans la gauche française, ce samedi 2 octobre, plaidant qu'il a toujours été favorable à un rassemblement. "Je ne suis pas un obsessionnel de la candidature", a-t-il estimé, alors que la campagne présidentielle est d'ores et déjà lancée pour tous les candidats.



Le chef des Insoumis a évoqué sa stratégie électorale devant Laurent Ruquier et ses invités. Alors qu'en 2017, le député aurait pu "rassembler" la gauche, l'homme politique avait décidé de faire cavalier seul, lui rappelle la journaliste Léa Salamé.

Un résumé "simplificateur", selon Jean-Luc Mélenchon. "Chaque fois que j'ai essayé de rassembler, on m'a envoyé paître", rappelle-t-il, évoquant sa proposition de "front populaire". Il a par ailleurs souligné la difficulté de réunir une gauche en désaccord sur beaucoup de points, niant être dans une volonté sectaire. "Je veux construire des dénominateurs communs" pour réunir l'électorat, a-t-il dit, rappelant sa volonté de créer une 6e république avec l'instauration d'"un référendum citoyen".

Le chef de file des Insoumis réunirait 9% des voix, d'après un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien. La dernière étude d'Harris interactive pour Challenges le crédite de 13% des intentions de vote contre 7% pour Anne Hidalgo et 6% pour Yannick Jadot, peut-on lire dans les colonnes de L'Indépendant.